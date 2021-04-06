Секс-контроль в ОАЕ: заборони, про які туристи навіть не підозрюють й ризикують бути покараними

Через оголену фотосесію дівчат на балконі готелю, в ОАЕ розгорівся міжнародний секс-скандал. 17 "моделей" заарештували, тепер їм загрожує великий штраф і ув'язнення до шести місяців.

З цього приводу Travel24 підготував перелік правил поведінки в Арабських Еміратах. З нього ви дізнаєтесь, що заборонено в країні.

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Що не варто робити туристам в ОАЕ?

Наркотики

За спробу ввезення або розповсюдження передбачена смертна кара, а за вживання – тюремне ув'язнення. Часто поліція країни проводить рейди в нічних клубах – переодягнені поліцейські пропонують психотропні речовини відвідувачам, і тих, хто "поведеться" чекає від 2 до 5 років тюремного ув'язнення.

Алкоголь

Вживати алкоголь на вулиці або перебувати у нетверезому стані на вулицях заборонено. Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння тут є дуже серйозним злочином. І доза випитого зовсім не має значення.

Речі, які під забороною

Якщо захочете провезти вироби зі слонової кістки, будь-які види зброї та продукцію еротичного змісту, то вам випишуть штраф і заарештують. Також тут не можна носити з собою продукти які містять макове насіння, навіть булочку.

Фотографії

Законодавство ОАЕ жорстко дотримується недоторканності приватного життя. За фото людей, зроблені без їх дозволу, карають суворо: порушникам загрожують величезні штрафи та навіть тюремний термін.



В ОАЕ заборонено робити світлини без дозволу / Фото: UnSplash

Знайомство з місцевими жінками

Якщо схочете познайомитися або ж просто поговорити з мусульманською жінкою, то спершу добре подумайте, адже можна отримати тюремний термін і штраф у розмірі 60000 дирхам.

Висловлення почуттів

В ОАЕ заборонено проявляти почуття на людях – за обійми й поцілунки в громадських місцях поліція випише штраф, а за надмірно відверту поведінку можна навіть потрапити до в'язниці.

Громадський транспорт

Якщо ви надумали їсти та пити – не варто. Вживання їжі та напоїв заборонено на всіх видах громадського транспорту, а також на станціях і зупинках. Спіймають зі склянкою коли або морозивом – готуйтеся викласти 100 дирхам.

Одяг

Як і в багатьох ісламських країнах, жінці не дозволяється носити занадто відверте вбрання: сукні вище коліна, або той одяг, який оголює живіт, плечі чи спину.



Що заборонено носити в ОАЕ / Фото: UnSplash

Слід зазначити, у тому випадку, якщо неподалік від місцевих пляжів ви бачите знак з перекресленим купальником – в купальних костюмах можна перебувати тільки на території пляжної зони. Відпочивальники, які вийшли за межі пляжу в купальниках, будуть відразу ж оштрафовані. Купатися і загоряти топлес або голяка категорично заборонено.

Позашлюбний секс

Він категорично заборонений в Еміратах – порушники можуть бути заарештовані й покарані.

"Правило середнього пальця"

Груба мова або жести вважаються злочином і караються штрафом.

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Готівка

На території ОАЕ вам обов'язково треба мати при собі готівкові кошти на випадок непередбаченого штрафу. Якщо схочете "відкупитися" у поліцейських – вчинок буде розцінений як особливо тяжке порушення.