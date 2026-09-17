Колись це їли бідняки, а тепер – туристи: яку страву треба скуштувати на Мальті

Подорож в нову країну – це не лише про захопливі краєвиди та цікаві місця. Туристам також важливо відкрити для себе місцеві смаки й унікальні страви, які доступні лише в певному регіоні. Для тих, хто планує подорож на Мальту, слід звернути увагу на одну страву.

Йдеться про пастіцці, яку місцеві називають королевою вуличної їжі та візитною карткою острівної кухні, пише Interia Kobieta.

Що таке пастіцці?

Пастіцці – це мальтійська випічка з хрусткого тіста, яке за текстурою схоже на листкове чи філо. Секрет ніжного смаку цього тістечка полягає тонкому розкачуванні та змащуванні жиром.

Страва має форму ромба, з кремовою начинкою всередині. Серед традиційних варіантів – рікотта чи паста із зеленого горошку. Також готують інші начинки: з куркою, фаршем чи шоколадним кремом. Коли це тісточко ще тепле, то просто тане в роті.

На Мальті пастіцці є популярним швидким сніданком, який можна придбати в найближчій пекарні від дому чи кафе. Крім того, випічку часто вживають як перекус на роботі чи в дорозі.

Найбільшою перевагою тістечка є його ціна. Одна штука приблизно коштує 1 – 1,50 євро.

Як готують пастіцці: дивіться відео

Як з’явилося пастіцці?

Вважається, що на створення пастіцці надихалися сицилійськими традиціями випічки та арабською кухнею. Колись ці маленькі тістечка були основною їжею для бідняків, але згодом закуска стала настільки популярною, що її почали випікати всі місцеві.