У Парижі можна заплатити за проїзний і все одно отримати штраф: що туристам потрібно знати

Збираючись у поїздку, туристи зазвичай перевіряють документи, гроші, телефон і зарядку. Проте є кілька речей, про які легко згадати вже після приїзду: коли їх терміново потрібно знайти або купити.

Організаторка подорожей dashassk розповіла у своєму інстаграмі про речі, які радить мати із собою під час закордонних поїздок. Деякі з них займають зовсім мало місця, але можуть заощадити час, гроші та позбавити зайвих проблем.

Навіщо туристу брати із собою фотографії паспортного формату?

Кілька фотографій паспортного формату можуть несподівано знадобитися під час подорожі. Наприклад, у Парижі туристам варто звернути увагу на проїзний Navigo Découverte. Він є іменним, тому на картці мають бути зазначені ім'я та прізвище, а також фотографія власника. Якщо проїзний оформлений неправильно або використовується без необхідної фотографії, під час перевірки це може стати підставою для штрафу, навіть якщо сам проїзд був оплачений.

Чому у подорожі може знадобитися універсальний перехідник?

Ще одна річ, про яку легко забути під час зборів, – це універсальний перехідник для розеток. У різних країнах можуть використовуватися різні формати розеток, тому звичайна зарядка не завжди підходить без додаткового пристрою. Організаторка окремо згадує Кіпр і Мальту, де використовується інший формат розеток.

У готелях чи апартаментах перехідник може бути, однак розраховувати лише на це не завжди зручно. Якщо взяти власний універсальний перехідник із дому, не доведеться витрачати час на пошуки потрібного пристрою вже після приїзду.

Чому не варто забувати про страхування та фізичну банківську картку?

Туристичне страхування – ще одна річ, про яку варто подбати до початку поїздки. За кордоном може знадобитися медична допомога через хворобу або травму, а витрати на лікування можуть бути дуже значними. Тому організаторка радить оформити туристичне страхування ще вдома. Водночас вона звертає увагу, що під час вибору варто дивитися не лише на сам факт наявності поліса, а й на те, що саме він покриває.

Ще одна практична річ – це фізична банківська картка. Вона може знадобитися, наприклад, під час оренди автомобіля. Крім того, трапляються термінали, які не підтримують оплату через Google Pay або Apple Pay.