Организатор путешествий dashassk рассказала в своем инстаграме о вещах, которые она советует брать с собой в зарубежные поездки. Некоторые из них занимают совсем мало места, но могут сэкономить время, деньги и избавить от лишних проблем.

Зачем туристу брать с собой фотографии паспортного формата?

Несколько фотографий паспортного формата могут неожиданно пригодиться во время путешествия. Например, в Париже туристам стоит обратить внимание на проездной Navigo Découverte. Он является именным, поэтому на карте должны быть указаны имя и фамилия, а также фотография владельца. Если проездной оформлен неправильно или используется без необходимой фотографии, при проверке это может стать основанием для штрафа, даже если сам проезд был оплачен.

Почему в путешествии может понадобиться универсальный переходник?

Еще одна вещь, о которой легко забыть при сборах, – это универсальный переходник для розеток. В разных странах могут использоваться разные форматы розеток, поэтому обычное зарядное устройство не всегда подходит без дополнительного переходника. Организатор отдельно упоминает Кипр и Мальту, где используется другой формат розеток.

В отелях или апартаментах переходник может быть, однако рассчитывать только на это не всегда удобно. Если взять с собой из дома собственный универсальный переходник, не придется тратить время на поиски нужного устройства уже после приезда.

Почему не стоит забывать о страховке и физической банковской карте?

Туристическая страховка – еще одна вещь, о которой стоит позаботиться до начала поездки. За границей может понадобиться медицинская помощь из-за болезни или травмы, а расходы на лечение могут быть очень значительными. Поэтому организатор советует оформить туристическую страховку еще дома. В то же время она обращает внимание, что при выборе стоит обращать внимание не только на сам факт наличия полиса, но и на то, что именно он покрывает.

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Еще одна практичная вещь – это физическая банковская карта. Она может понадобиться, например, при аренде автомобиля. Кроме того, бывают терминалы, которые не поддерживают оплату через Google Pay или Apple Pay.