Тут є своя Сахара і Колізей: 5 фактів про Туніс, які здивують туристів

Більшість туристів їдуть у Туніс заради пляжного відпочинку і навіть не підозрюють, скільки усього цікавого приховує ця країна. За межами курортів Туніс пропонує справді унікальні враження: руїни Карфагена, величезний римський амфітеатр, старовинні медіни та традиції, яким уже сотні років.

Туніс розташований на півночі Африки, але за ландшафтами та історією це далеко не однорідна країна. На узбережжі туристів чекають середземноморські курорти, у центральній частині – античні пам'ятки, а на півдні починається Сахара. Країна також цікава своїм культурним поєднанням: тут залишили слід фінікійці, римляни, араби та інші народи. 24 Канал розповість найцікавіше про Туніс, що може здивувати туристів.

Що туристам варто знати про Туніс?

1. У Тунісі можна побачити справжній Карфаген

Назва Карфагена знайома усім зі шкільних уроків історії, але його руїни сьогодні можна побачити на власні очі. Стародавнє місто заснували фінікійці у 9 столітті до нашої ери на узбережжі Туніської затоки. Згодом воно перетворилося на потужний торгівельний центр Середземномор'я та головного суперника Риму.

Після перемоги Риму в Пунічних війнах Карфаген був зруйнований у 146 році до нашої ери, а пізніше на його місці виникло римське місто. Тому сьогодні на території археологічної пам'ятки можна побачити сліди різних епох. Карфаген внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Руїни Карфагену у Тунісі / Фото Tarek Cheaib

2. У Тунісі є свій "Колізей"

Античні пам'ятки можна побачити не лише у Римі. У невеликому туніському місті Ель-Джем стоїть величезний римський амфітеатр 3 століття.

Його часто порівнюють із Колізеєм, і не просто так. Споруда могла вміщувати близько 35 тисяч глядачів, а її довжина сягає 148 метрів. Амфітеатр збудували приблизно у 238 році нашої ери, і він вважається одним із найкраще збережених римських амфітеатрів такого масштабу.

Сьогодні Ель-Джем також входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



Амфітеатр в Ель-Джемі / Фото з Вікіпедії

3. Туніс – це ще й Сахара

Для багатьох туристів Туніс асоціюється лише з морем, але насправді тут є величезна пустельна територія, пов'язана із Сахарою. Тож туристам пропонують екскурсії на південь країни – поїздки до пустелі, солоних озер та традиційних поселень. Одне з найвідоміших місць для таких поїздок – величезне солоне озеро Чотт-ель-Джерід.

Тож Туніс може бути цікавим не лише тим, хто планує провести весь відпочинок біля басейну або моря.

Оазис у Сахарі, Туніс / Фото Depositphotos

4. Кус-кус – культурна спадщина Тунісу

Кус-кус для Тунісу – частина культурної спадщини. У 2020 році ЮНЕСКО внесло до списку нематеріальної культурної спадщини знання та практики, пов'язані з приготуванням і споживанням кус-кусу. Причому номінацію спільно подали одразу чотири країни – Туніс, Алжир, Марокко та Мавританія.

Тож під час подорожі варто спробувати не лише звичне туристичне меню в готелі, а й місцеві варіанти кус-кусу.

5. У Тунісі є 10 об'єктів ЮНЕСКО

Для країни такого розміру це доволі вражаюча цифра. Станом на 2026 рік у Тунісі є 10 об'єктів, внесених до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них – Карфаген, медіна Туніса, амфітеатр Ель-Джем, Кайруан, медіна Сусса, національний парк Ішкель та культурний ландшафт Джерби.

Сама медіна Туніса налічує близько 700 історичних пам'яток – від палаців і мечетей до мавзолеїв, медресе та фонтанів.

Туристи, які приїжджають до Тунісу винятково заради моря, мають чимало варіантів для одноденних поїздок.

Джерба, Туніс / Фото Depositphotos

Туніс – це дуже недооцінений напрямок. Тут за межами курортів на туристів чекають античні міста, римські пам'ятки, середньовічні квартали, пустельні пейзажі та давні кулінарні традиції. Тож перед поїздкою варто залишити хоча б кілька днів не лише для моря, а й для знайомства з самою країною.