Туніс розташований на півночі Африки, але за ландшафтами та історією це далеко не однорідна країна. На узбережжі туристів чекають середземноморські курорти, у центральній частині – античні пам'ятки, а на півдні починається Сахара. Країна також цікава своїм культурним поєднанням: тут залишили слід фінікійці, римляни, араби та інші народи. 24 Канал розповість найцікавіше про Туніс, що може здивувати туристів.

Що туристам варто знати про Туніс?

1. У Тунісі можна побачити справжній Карфаген

Назва Карфагена знайома усім зі шкільних уроків історії, але його руїни сьогодні можна побачити на власні очі. Стародавнє місто заснували фінікійці у 9 столітті до нашої ери на узбережжі Туніської затоки. Згодом воно перетворилося на потужний торгівельний центр Середземномор'я та головного суперника Риму.

Після перемоги Риму в Пунічних війнах Карфаген був зруйнований у 146 році до нашої ери, а пізніше на його місці виникло римське місто. Тому сьогодні на території археологічної пам'ятки можна побачити сліди різних епох. Карфаген внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Руїни Карфагену у Тунісі / Фото Tarek Cheaib

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2. У Тунісі є свій "Колізей"

Античні пам'ятки можна побачити не лише у Римі. У невеликому туніському місті Ель-Джем стоїть величезний римський амфітеатр 3 століття.

Його часто порівнюють із Колізеєм, і не просто так. Споруда могла вміщувати близько 35 тисяч глядачів, а її довжина сягає 148 метрів. Амфітеатр збудували приблизно у 238 році нашої ери, і він вважається одним із найкраще збережених римських амфітеатрів такого масштабу.

Сьогодні Ель-Джем також входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



Амфітеатр в Ель-Джемі / Фото з Вікіпедії

3. Туніс – це ще й Сахара

Для багатьох туристів Туніс асоціюється лише з морем, але насправді тут є величезна пустельна територія, пов'язана із Сахарою. Тож туристам пропонують екскурсії на південь країни – поїздки до пустелі, солоних озер та традиційних поселень. Одне з найвідоміших місць для таких поїздок – величезне солоне озеро Чотт-ель-Джерід.

Тож Туніс може бути цікавим не лише тим, хто планує провести весь відпочинок біля басейну або моря.

Оазис у Сахарі, Туніс / Фото Depositphotos

4. Кус-кус – культурна спадщина Тунісу

Кус-кус для Тунісу – частина культурної спадщини. У 2020 році ЮНЕСКО внесло до списку нематеріальної культурної спадщини знання та практики, пов'язані з приготуванням і споживанням кус-кусу. Причому номінацію спільно подали одразу чотири країни – Туніс, Алжир, Марокко та Мавританія.

Тож під час подорожі варто спробувати не лише звичне туристичне меню в готелі, а й місцеві варіанти кус-кусу.

5. У Тунісі є 10 об'єктів ЮНЕСКО

Для країни такого розміру це доволі вражаюча цифра. Станом на 2026 рік у Тунісі є 10 об'єктів, внесених до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них – Карфаген, медіна Туніса, амфітеатр Ель-Джем, Кайруан, медіна Сусса, національний парк Ішкель та культурний ландшафт Джерби.

Сама медіна Туніса налічує близько 700 історичних пам'яток – від палаців і мечетей до мавзолеїв, медресе та фонтанів.

Туристи, які приїжджають до Тунісу винятково заради моря, мають чимало варіантів для одноденних поїздок.

Джерба, Туніс / Фото Depositphotos

Туніс – це дуже недооцінений напрямок. Тут за межами курортів на туристів чекають античні міста, римські пам'ятки, середньовічні квартали, пустельні пейзажі та давні кулінарні традиції. Тож перед поїздкою варто залишити хоча б кілька днів не лише для моря, а й для знайомства з самою країною.