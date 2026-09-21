Дефіцит ліків, підроблені сигарети та блекаути: 10 фактів про Кубу, які треба знати туристам

Куба – це один з найпопулярніших напрямків Карибського регіону. Туристи їдуть сюди, щоб відпочити на райських пляжах, побачити ретро-автомобілі на вулицях колоніальної Гавани та відчути унікальну кубинську атмосферу. Однак перед поїздкою туристам варто знати кілька особливостей країни. Наприклад, люди тут не стоять у чергах, а в аптеках існує дефіцит ліків.

Для в'їзду на Кубу українським туристам знадобиться віза та заповнена онлайн-форма мандрівників. Але це ще не все, що варто знати про цю сонячну країну. 24 Канал розповідає 10 цікавих фактів про Кубу, які стануть в пригоді туристам.

Що туристам треба знати про Кубу?

1. Банківська система на Кубі має чимало обмежень, а тому міжнародні картки тут працюють не так, як у більшості популярних туристичних країн. Наприклад, австралійський Smartraveller у вересні 2026 року попереджав мандрівників, що картки Visa та Mastercard не варто розглядати як основний спосіб оплати на Кубі. Краще мати достатній запас готівки на весь період поїздки. Американські кредитні та дебетові картки на Кубі теж не працюють.

У ресторанах чи таксі краще платити в іноземній валюті, а не песо. Завжди заздалегідь запитуйте, які валюти приймають і який обмінний курс використовують. Найчастіше кубинці надають перевагу євро.

Туристам не радять міняти гроші у неліцензованих торговців на вулиці, адже вони можуть видати підроблені банкноти.

Пляж Варадеро на Кубі / Фото Depositphotos

2. У 2026 році туристам варто враховувати перебої з електроенергією. Куба зіштовхнулася з серйозним дефіцитом пального та масштабними перебоями в роботі енергосистеми. 18 вересня на острові стався черговий загальнонаціональний колапс електромережі, який залишив мільйони людей без електроенергії.

Туристам, які планують поїздку на Кубу найближчим часом, варто стежити за актуальною ситуацією безпосередньо перед вильотом і мати запас води, заряджені павербанки та видрукувані копії необхідних документів.

3. На Кубі дуже поширені черги – у магазинах, пекарнях, клініках державних установах тощо. Щоб не витрачати час на довге й нудне чекання, кубинці просто займають чергу і відходять у справах. Туристи можуть зробити так само, але треба слідкувати за людиною, за якою ви займали чергу.

4. Куба є однією з найбезпечніших країн Америки через невелику кількість насильницьких злочинів. Кишенькові крадіжки тут трапляються, але теж дуже рідко.



Кубинці на вулиці / Фото Depositphotos

5. На Кубі існує дефіцит ліків, тому туристам варто добре підготувати аптечку і взяти ліки на різні ситуації. За можливості туристи навіть можуть привезти більше ліків і пожертвувати їх місцевим.

6. Сигарети – це один з найвідоміших символів Куби, тож туристи зазвичай хочуть їх спробувати. Однак купувати сигарети слід лише у державних магазинах, наприклад Casa del Habano. Те, що пропонують на вулицях міст, є заводськими обрізками, а не справжніми кубинськими сигаретами. Не вірте шахраям в історії про те, що це справжні сигарети з заводу.

7. У громадських туалетах часто не вистачає туалетного паперу, а тому туристам краще носити з собою серветки. Прокладки й тампони теж краще привезти з собою, бо у магазині може їх не бути.

8. На Кубі не заведено дуже сильно виряджатися. Тож тут туристи можуть забути про високі підбори і смокінг й натомість обирати звичайний повсякденний одяг. Виняток – відвідування клубів й театрів, де від чоловіків вимагають штани й сорочку.

9. У більшості кубинських міст вулиці мають дві назви: сучасну, яку позначають на картах і вуличних знаках, і дореволюційну, яку досі використовують місцеві жителі Це може призвести до плутанини, особливо коли місцеві жителі, не знаючи про нові назви вулиць, починають давати вказівки. Туристам краще дізнатися про обидві назви потрібної їм вулиці, щоб точно не заблукати.

10. Через часті блекаути на Кубі існує проблема з доступом до інтернету. Wi-Fi тут часто повільний і ненадійний, тому мандрівникам радять заздалегідь завантажити офлайн-карти, адреси готелів та іншу важливу інформацію на телефон.