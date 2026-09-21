Для въезда на Кубу украинским туристам понадобится виза и заполненная онлайн-форма путешественника. Но это еще не все, что стоит знать об этой солнечной стране. 24 Канал рассказывает о 10 интересных фактах о Кубе, которые пригодятся туристам.

Что туристам нужно знать о Кубе?

1. Банковская система на Кубе имеет немало ограничений, поэтому международные карты здесь работают не так, как в большинстве популярных туристических стран. Например, австралийский Smartraveller в сентябре 2026 года предупреждал путешественников, что карты Visa и Mastercard не стоит рассматривать в качестве основного способа оплаты на Кубе. Лучше иметь достаточный запас наличных на весь период поездки. Американские кредитные и дебетовые карты на Кубе тоже не работают.

В ресторанах или такси лучше платить в иностранной валюте, а не песо. Всегда заранее спрашивайте, какие валюты принимают и какой обменный курс используют. Чаще всего кубинцы отдают предпочтение евро.

Туристам не рекомендуют обменивать деньги у нелицензированных торговцев на улице, ведь они могут выдать поддельные банкноты.

Пляж Варадеро на Кубе / Фото Depositphotos

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2. В 2026 году туристам стоит учитывать перебои с электроэнергией. Куба столкнулась с серьезным дефицитом топлива и масштабными перебоями в работе энергосистемы. 18 сентября на острове произошел очередной общенациональный коллапс электросети, в результате которого миллионы людей остались без электричества.

Туристам, планирующим поездку на Кубу в ближайшее время, стоит следить за актуальной ситуацией непосредственно перед вылетом и иметь при себе запас воды, заряженные портативные зарядные устройства и распечатанные копии необходимых документов.

3. На Кубе очень распространены очереди – в магазинах, пекарнях, клиниках, государственных учреждениях и т. д. Чтобы не тратить время на долгое и скучное ожидание, кубинцы просто занимают очередь и уходят по своим делам. Туристы могут поступать так же, но нужно следить за человеком, за которым вы заняли очередь.

4. Куба является одной из самых безопасных стран Америки благодаря небольшому количеству насильственных преступлений. Карманные кражи здесь случаются, но тоже очень редко.



Кубинцы на улице / Фото Depositphotos

5. На Кубе наблюдается дефицит лекарств, поэтому туристам стоит хорошо подготовить аптечку и взять с собой лекарства на разные случаи. По возможности туристы даже могут привезти больше лекарств и пожертвовать их местным жителям.

6. Сигареты – один из самых известных символов Кубы, поэтому туристы обычно хотят их попробовать. Однако покупать сигареты следует только в государственных магазинах, например Casa del Habano. То, что предлагают на улицах городов, – это заводские обрезки, а не настоящие кубинские сигареты. Не верьте мошенникам, когда они рассказывают, что это настоящие сигареты с завода.

7. В общественных туалетах часто не хватает туалетной бумаги, поэтому туристам лучше носить с собой салфетки. Прокладки и тампоны тоже лучше привезти с собой, так как в магазине их может не быть.

8. На Кубе не принято слишком наряжаться. Поэтому здесь туристы могут забыть о высоких каблуках и смокингах и вместо этого выбирать обычную повседневную одежду. Исключение – посещение клубов и театров, где от мужчин требуют брюки и рубашку.

9. В большинстве кубинских городов улицы имеют два названия: современное, которое обозначается на картах и уличных знаках, и дореволюционное, которое до сих пор используют местные жители. Это может привести к путанице, особенно когда местные жители, не зная о новых названиях улиц, начинают давать указания. Туристам лучше узнать оба названия нужной им улицы, чтобы точно не заблудиться.

10. Из-за частых отключений электричества на Кубе существует проблема с доступом к интернету. Wi-Fi здесь часто медленный и ненадежный, поэтому путешественникам советуют заранее загрузить на телефон офлайн-карты, адреса отелей и другую важную информацию.