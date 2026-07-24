Щоб не їхати 4 години автобусом: турагентка назвала один нюанс про відпочинок у Марса-Алам

Марса-Алам – це той самий єгипетський курорт, де практично нема росіян. Через це його обожнюють туристи з України, адже тут можна відпочивати без зайвого стресу. Однак є один нюанс, про який відпочивальники часто дізнаються занадто пізно.

Туристична агентка @iryna_tour розповіла, до чого треба бути готовим туристам, які їдуть у Марса-Алам і що їм обов'язково варто уточнити у свого агента.

Який важливий нюанс треба знати про Марса-Алам?

Нещодавно туристи, які бронювали у мене тур в Єгипет з острахом розповідали, що не готові до трансферу довжиною у вічність. Я здивувалася, бо до їхнього готелю було близько. А історія от в чому – минулого року вони забронювали тур до Марса-Алам і були здивовані, що прилетіли в Хургаду, а потім майже 4,5 години їхали автобусом до готелю,

– розповіла турагентка.

Вона пояснила, що насправді тур до Марса-Алам ще не означає, що ви прилетите у Марса-Алам, хоч там і є аеропорт. Річ у тому, що, наприклад, з Кишинева, який українські туристи часто обирають для подорожей літаком через швидше проходження кордону, не літають чартери у Марса-Алам.

У такому випадку туристи летять у Хургаду і вже звідти їдуть автобусом у Марса-Алам. Узбережжя курорту дуже розтягнуте, тому залежно від розташування готелю добирання може бути дуже довгим, адже автобус розвозить й інших туристів по готелях. Крім того, автобус може зупинятися на заправці, що теж займе певний час.

Саме тому перед тим, як бронювати тур у Марса-Алам, важливо уточнити, куди саме буде прибуття. Адже після довгої дороги до аеропорту й самого перельоту точно не хочеться ще годинами кататися автобусом по Єгипту.

На що варто звернути увагу туристам, які бронюють відпочинок у Марса-Алам: відео

Що треба знати про Марса-Алам?

Раніше ми розповідали про найпопулярніші курорти Єгипту і як між ними обрати. У Марса-Алам, до прикладу, найкрасивіші рифи прямо біля готелю. Саме тут туристи можуть побачити величезного дюгоня, черепах і дельфінів. Харчування і сервіс також кращі, ніж у Шарм-еш-Шейху чи Хургаді. Серед інших туристів у готелі – переважно німці та італійці.

Однак є один нюанс – тут нема куди піти. Усю відпустку доведеться провести у готелі або ж вирушати на платну екскурсію. Просто поїхати погуляти кудись після вечері не вийде, адже за межами готелів у Марса-Алам нічого немає.