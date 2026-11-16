Їхала заради повітряних куль, а знайшла іншу пригоду: українка розкрила секрет Каппадокії

Побачити десятки різнокольорових повітряних куль на світанку – мрія багатьох мандрівників, які планують відпустку в Каппадокії. Втім, обмежуватися лише цією розвагою не варто: регіон у центральній Туреччині відомий незвичайними скельними долинами, печерними оселями та краєвидами, які змінюються залежно від освітлення.

Каппадокія відома передусім польотами на повітряних кулях, однак цей турецький регіон має чим здивувати туристів і після приземлення. Українка @natalsw розповіла про кінну прогулянку серед химерних скель, яка стала одним із найяскравіших вражень її подорожі.

Чим цікавим зайнятися у Каппадокії, окрім польоту на повітряній кулі?

На один із вечорів мандрівниця забронювала через GetYourGuide кінну прогулянку на заході сонця. Екскурсія тривала дві години, а маршрут пролягав поміж величезних скель і незвичайних кам'яних утворень, якими славиться цей регіон Туреччини.

Особливо приємним виявився невеликий розмір групи: разом із гідом їхало лише п'ятеро людей. Завдяки цьому прогулянка була комфортною, а туристи могли спокійно насолоджуватися краєвидами, не поспішаючи за великою групою. Наприкінці маршруту учасники піднялися на оглядовий майданчик, звідки відкривалася неймовірна панорама Каппадокії.

До речі, кінні прогулянки тут мають особливе значення. Назву Каппадокії пов'язують із давньоперським висловом "країна прекрасних коней". Сьогодні туристам пропонують маршрути через Долину троянд, Червону долину та інші мальовничі місця поблизу Гьореме. Особливо популярні ранкові й вечірні виїзди, коли м'яке освітлення підкреслює незвичайні форми скель.

Українка розповіла про кінну прогулянку у Каппадокії: відео

Чим ще варто зайнятися у Каппадокії?

Кінна прогулянка – далеко не єдина можливість урізноманітнити подорож. У Каппадокії є чимало цікавих занять, які допоможуть побачити її з іншого боку.

Покататися на квадроциклах. Любителям активного відпочинку пропонують тури долинами Каппадокії. Маршрути проходять повз скелі, кам'яні стовпи та оглядові точки. Особливо популярні виїзди перед заходом сонця.

Любителям активного відпочинку пропонують тури долинами Каппадокії. Маршрути проходять повз скелі, кам'яні стовпи та оглядові точки. Особливо популярні виїзди перед заходом сонця. Дослідити підземне місто. У Каппадокії є ціла мережа стародавніх підземних поселень. Одне з найвідоміших – Дерінкую – сягає приблизно 85 метрів углиб землі.

У Каппадокії є ціла мережа стародавніх підземних поселень. Одне з найвідоміших – Дерінкую – сягає приблизно 85 метрів углиб землі. Спробувати себе у гончарстві. У містечку Аванос здавна розвивається гончарне ремесло. Тут туристи можуть завітати до майстерень, побачити роботу місцевих майстрів і самостійно спробувати створити виріб на гончарному крузі.

У містечку Аванос здавна розвивається гончарне ремесло. Тут туристи можуть завітати до майстерень, побачити роботу місцевих майстрів і самостійно спробувати створити виріб на гончарному крузі. Зустріти захід сонця біля замку Учхісар. Це одна з найвідоміших оглядових точок регіону. Замок вирізаний у величезній скельній формації, а з його вершини відкриваються панорами навколишніх долин і гір.

Політ на повітряній кулі справді залишається однією з найвідоміших розваг Каппадокії. Проте ця подорож може подарувати значно більше вражень, якщо залишити час для інших пригод.