Місцеві хотітимуть за вас заплатити: 5 фактів, які туристам треба знати про Пакистан

Пакистан – це напрямок для тих, хто шукає незвичний досвід і готовий заздалегідь розібратися з правилами в'їзду. Подорож сюди потребує більше підготовки, ніж звичайна туристична поїздка. Та натомість країна пропонує неймовірні пейзажі та гостинність, яку не зустрінеш більше ніде у світі.

Пакистан – це своєрідний культурний міст між Індією та Центральною Азією, але спонтанно сюди не потрапиш. Туристичний путівник Lonely Planet розповів 5 цікавих фактів про Пакистан, які варто знати туристам.

Що треба знати перед поїздкою у Пакистан?

1. Раніше для в'їзду у Пакистан туристам, окрім візи, потрібне було запрошення від громадянина Пакистану або місцевого туристичного агента. Але зараз уряд спростив це правило – для українців достатньо отримати безкоштовну електронну візу. Якщо ви купуєте тур у місцевого туроператора, то компанія оформлює офіційне запрошення автоматично. Самостійні мандрівники повинні податися на візу, але запрошенням від місцевого мешканця їм також не потрібне.

2. У Рамадан – мусульманський місяць посту – для туристів можуть виникати певні труднощі. Більшість ресторанів закриваються на день, а тому туристам слід самостійно подбати про обід і сніданок. Крім того, їсти у громадських місцях у світлий період доби вважається неввічливим.

Однак на вечір міста оживають. Ресторани відчиняються, а вулиці стають гамірними, адже вірянам дозволяється їсти після заходу сонця.

Мечеть Бадшахі у Пакистані / Фото Depositphotos

3. У Пакистані є чимало контрольно-пропускних пунктів, де потрібно показувати документи, що посвідчують особу. Саме тому туристам радять зробити багато копій паспорта й візи і завжди подорожувати з оригінальним документом. Під час далеких поїздок, наприклад їдучи Каракорумським шосе, потрібно буде віддавати копії документів на блокпостах.

4. Культура та звичаї Пакистану можуть сильно відрізнятися залежно від регіону, але загалом більшість пакистанців надзвичайно дружні та гостинні. Гостинність є настільки важливою частиною пакистанської культури, що багато місцевих жителів вважають себе зобов'язаними запропонувати іноземцю оплатити їжу чи квитки на автобус, навіть якщо самі не мають багато грошей. Однак варто все ж таки кілька разів відмовитися від такої пропозиції, щоб не обтяжити людину.

Неймовірна природа у Пакистані / Фото Depositphotos

5. Традиційний одяг у Пакистані – це шальвар-каміз, який нагадує довгу сорочку, яку носять поверх широких мішкуватих штанів. Туристам, які збираються у Пакистан на довший час, радять придбати один костюм. По-перше, він дуже зручний у цьому кліматі. А, по-друге, місцеві більше поважатимуть іноземця, який шанує їхні традиції.

Жінкам також варто додати дупатту, тобто шарф, щоб покрити голову під час відвідування мечетей та інших релігійних місць. Загалом самостійним мандрівницям може бути не дуже комфортно у Пакистані, адже до них тут ставитимуться з підозрою. Крім того, у натовпі існує ризик сексуального домагання.

Пакистан може стати цікавою альтернативою звичним туристичним напрямкам, але поїздку сюди варто планувати значно ретельніше.