Пакистан – это своеобразный культурный мост между Индией и Центральной Азией, но просто так сюда не попадешь. Туристический путеводитель Lonely Planet рассказал о 5 интересных фактах о Пакистане, которые стоит знать туристам.

Что нужно знать перед поездкой в Пакистан?

1. Раньше для въезда в Пакистан туристам, помимо визы, требовалось приглашение от гражданина Пакистана или местного туристического агента. Но сейчас правительство упростило это правило – украинцам достаточно получить бесплатную электронную визу. Если вы покупаете тур у местного туроператора, то компания оформляет официальное приглашение автоматически. Самостоятельным путешественникам необходимо подать заявление на визу, но приглашение от местного жителя им также не требуется.

2. Во время Рамадана – мусульманского месяца поста – у туристов могут возникнуть определенные трудности. Большинство ресторанов закрываются на день, поэтому туристам следует самостоятельно позаботиться об обеде и завтраке. Кроме того, есть в общественных местах в светлое время суток считается невежливым.

Однако к вечеру города оживают. Рестораны открываются, а улицы наполняются шумом, ведь верующим разрешается есть после захода солнца.

Мечеть Бадшахи в Пакистане / Фото Depositphotos

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3. В Пакистане немало контрольно-пропускных пунктов, где необходимо предъявлять документы, удостоверяющие личность. Именно поэтому туристам рекомендуют сделать много копий паспорта и визы и всегда путешествовать с оригиналом документа. Во время дальних поездок, например, по Каракорумскому шоссе, копии документов придется сдавать на блокпостах.

4. Культура и обычаи Пакистана могут сильно различаться в зависимости от региона, но в целом большинство пакистанцев чрезвычайно дружелюбны и гостеприимны. Гостеприимство является настолько важной частью пакистанской культуры, что многие местные жители считают своим долгом предложить иностранцу оплатить еду или билеты на автобус, даже если у них самих не так много денег. Однако стоит все же несколько раз отказаться от такого предложения, чтобы не обременять человека.

Невероятная природа Пакистана / Фото Depositphotos

5. Традиционная одежда в Пакистане – это шальвар-камиз, напоминающий длинную рубашку, которую носят поверх широких мешковатых брюк. Туристам, собирающимся в Пакистан на длительный срок, рекомендуют приобрести один такой костюм. Во-первых, он очень удобен в этом климате. А во-вторых, местные жители будут больше уважать иностранца, который чтит их традиции.

Женщинам также стоит добавить дупатту, то есть шарф, чтобы покрыть голову при посещении мечетей и других религиозных мест. В целом самостоятельным путешественницам может быть не очень комфортно в Пакистане, ведь к ним здесь будут относиться с подозрением. Кроме того, в толпе существует риск сексуальных домогательств.

Пакистан может стать интересной альтернативой привычным туристическим направлениям, но поездку сюда стоит планировать гораздо тщательнее.