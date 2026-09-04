Туалети без паперу і заборона їсти лівою рукою: 10 фактів, які треба знати туристам про Марокко

За останні кілька років африканська країна Марокко здобула популярність серед туристів. Сюди їдуть за яскравою архітектурою, культурними пам'ятками, морем і особливим колоритом. Однак для непідготовлених туристів подорож у Марокко може стати справжнім культурним шоком.

Журналістка з Великої Британії Саллі Кірбі, яка у 2018 році переїхала у Марокко, розповіла 10 неочевидних фактів про цю країну. Про це повідомляє Lonely Planet.

Що треба знати про Марокко?

1. Марракеш – це найпопулярніше туристичне місто Марокко, а тому всі вхідні квитки у визначні пам'ятки варто бронювати онлайн заздалегідь, щоб потім не стояти довго у черзі.

2. Щоб отримати максимум від поїздки у Марокко, забронюйте місцевого гіда. Він заведе вас у всі найцікавіші і маловідомі місця й розкаже про їхню історію. Просто зверніться до місцевого туристичного бюро або попросіть про рекомендації у власників вашого помешкання.

3. Поміняйте гроші на місцеву валюту після прибуття. Марокканський дирхам – це закрита валюта, отримати яку можна лише у Марокко. І хоч у туристичних локаціях приймають оплату карткою, варто мати готівку для сільської місцевості і щоб залишати чайові.

4. Дотримуйтеся дрескоду. Щоб відвідати мечеть Хасана II та інші релігійні місця, усі відвідувачі повинні мати прикриті плечі і коліна. У містах і селищах слід одягатися скромно, щоб уникнути небажаної уваги. У барах і нічних клубах дозволено майже все, але в сільській місцевості слід прикриватися й поважати місцеві звичаї.



Вулиці старого міста Фес / Фото Kadagan, Shutterstock

5. На ринках у Марокко заведено торгуватися. Іноді продавці можуть навіть сказати, що ви можете заплатити, скільки хочете. Аби озвучити справедливу ціну, варто запитати, скільки годин знадобилося на виготовлення товару, скільки коштували матеріали тощо.

6. Уникайте поїздок у Марокко у період Рамадану. У цей час більшість локацій і закладів харчування закриваються.

7. З повагою ставтеся до короля і релігії. Іслам є державною релігією, тож поважати її повинні всі на законодавчому рівні. Зневажливі висловлювання караються. Також важливо знати, що п'ятниця – святий день у Марокко. Багато закладів можуть зачинятися на кілька годин.

8. Якщо ви прийшли в гості або ж вечеряєте у ресторані з місцевими, то їжте тільки правою рукою. Ліва рука вважається "нечистою", оскільки в арабській культурі вона здавна використовувалася для гігієнічних процедур у туалеті, тому торкатися нею до їжі чи передавати щось іншим вважалося неприпустимим. Їсти прийнято лише правою рукою, що демонструє повагу до трапези та присутніх за столом.



Столовий етикет у Марокко / Фото Кріс Гріффітс, Lonely Planet

9. Ніколи не пийте воду з-під крана у Марокко.

10. Завжди носіть серветки у сумці, адже у багатьох громадських туалетах нема туалетного паперу, лише вода.