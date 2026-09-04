Журналистка из Великобритании Салли Кирби, которая в 2018 году переехала в Марокко, рассказала о 10 неочевидных фактах об этой стране. Об этом сообщает Lonely Planet.

Что нужно знать о Марокко?

1. Марракеш – самый популярный туристический город Марокко, поэтому все входные билеты в достопримечательности стоит бронировать онлайн заранее, чтобы потом не стоять долго в очереди.

2. Чтобы получить максимум удовольствия от поездки в Марокко, закажите услуги местного гида. Он покажет вам все самые интересные и малоизвестные места и расскажет об их истории. Просто обратитесь в местное туристическое бюро или попросите рекомендации у хозяев вашего жилья.

3. Обменяйте деньги на местную валюту по прибытии. Марокканский дирхам – это закрытая валюта, получить которую можно только в Марокко. И хотя в туристических местах принимают оплату картой, стоит иметь наличные для сельской местности и для чаевых.

4. Соблюдайте дресс-код. Чтобы посетить мечеть Хасана II и другие религиозные места, все посетители должны иметь закрытые плечи и колени. В городах и поселках следует одеваться скромно, чтобы избежать нежелательного внимания. В барах и ночных клубах разрешено почти все, но в сельской местности следует одеваться скромно и уважать местные обычаи.

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Улицы старого города Фес / Фото Kadagan, Shutterstock

5. На рынках в Марокко принято торговаться. Иногда продавцы могут даже сказать, что вы можете заплатить столько, сколько хотите. Чтобы назвать справедливую цену, стоит спросить, сколько часов ушло на изготовление товара, сколько стоили материалы и т. д.

6. Избегайте поездок в Марокко в период Рамадана. В это время большинство достопримечательностей и заведений общественного питания закрываются.

7. С уважением относитесь к королю и религии. Ислам является государственной религией, поэтому уважать его должны все на законодательном уровне. Пренебрежительные высказывания наказываются. Также важно знать, что пятница – святой день в Марокко. Многие заведения могут закрываться на несколько часов.

8. Если вы пришли в гости или ужинаете в ресторане с местными жителями, ешьте только правой рукой. Левая рука считается "нечистой", поскольку в арабской культуре она издавна использовалась для гигиенических процедур в туалете, поэтому прикасаться ею к еде или передавать что-либо другим считалось недопустимым. Есть принято только правой рукой, что демонстрирует уважение к трапезе и присутствующим за столом.



Столовый этикет в Марокко / Фото Крис Гриффитс, Lonely Planet

9. Никогда не пейте воду из-под крана в Марокко.

10. Всегда носите салфетки в сумке, ведь во многих общественных туалетах нет туалетной бумаги, только вода.