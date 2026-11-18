Багато мандрівників сприймають Балі як місце, де можна забути про правила та насолоджуватися відпочинком без зайвих обмежень. І тут справді можна зустріти туристів у пляжному одязі посеред вулиці, з чим у Європі активно борються. Проте звички, які здаються цілком звичайними на популярних курортах, не завжди відповідають місцевим законам і традиціям на Балі.

Українка @aleksa.meow провела на Балі майже рік і розповіла, що туристам треба знати про цей острів в Індонезії, щоб не мати проблем із законом.

Яких правил туристам треба дотримуватися на Балі?

Не фотографуйтеся у відвертому одязі біля храмів

Балі – це не просто популярний пляжний курорт, а передусім острів із глибокими релігійними традиціями. Хоча Індонезія загалом є країною з мусульманською більшістю, на Балі переважає індуїзм із власними обрядами та звичаями. Саме тому місцеві жителі особливо шанобливо ставляться до храмів і священних місць.

Балійці дуже релігійні, на острові є понад 20 тисяч храмів. Тому дуже важливо поважати їхню релігію та не фотографуватися у відкритому одязі біля храмів і будь-яких священних місць,

– розповіла мандрівниця.

Це не просто рекомендація щодо етикету. У березні 2025 року влада Балі оновила правила поведінки для іноземних туристів. Вони передбачають належний одяг під час відвідування священних місць, туристичних локацій та громадських просторів.

Зокрема, відвідувачам заборонено заходити до внутрішніх частин храмів без відповідного релігійного одягу та дозволу, залазити на священні дерева й споруди, а також робити оголені чи непристойні фотографії біля релігійних об'єктів.

Тому перед екскурсією до храму варто обрати одяг, який закриває плечі та коліна. У багатьох популярних святинях туристам пропонують саронг – традиційну тканину, якою обгортають ноги.

Не протермінуйте візу: штраф нараховують за кожен день

Туристам дуже важливо дотримуватися міграційних правил на Балі. Зокрема, стежити за терміном дії дозволу на перебування, адже навіть невелике прострочення може обернутися додатковими витратами.

Українські громадяни можуть скористатися візою після прибуття, яка дозволяє перебувати в Індонезії до 30 днів. Але є важливий нюанс: її можна продовжити ще один раз на 30 днів. Тобто за умови оформлення продовження загальний термін перебування може становити до 60 днів.

Якщо ж турист залишиться в країні після завершення дозволеного терміну, йому загрожує штраф у розмірі 1 мільйона індонезійських рупій за кожен день прострочення. За актуальним курсом це приблизно 60 доларів.

Важливо не відкладати продовження на останній день: звернутися по нього потрібно до завершення початкового дозволеного терміну перебування. У разі тривалого прострочення можливі затримання та депортація.

Для оренди байка недостатньо просто мати гроші

Мотоцикли та скутери – один із найпопулярніших способів пересування по Балі. Туристи орендують їх, щоб самостійно досліджувати пляжі, водоспади, рисові тераси та віддалені куточки острова. Однак є одна поширена помилка: деякі прокатні компанії можуть видати байк, навіть не перевіривши водійські документи. Але це зовсім не означає, що турист має право керувати транспортом без посвідчення.

Іноземцям для керування транспортом в Індонезії потрібне міжнародне водійське посвідчення відповідної категорії. Для мотоцикла необхідно мати дозвіл саме на керування двоколісним транспортом, а не лише автомобілем.

Ще одна обов'язкова вимога – шолом. Його повинні носити і водій, і пасажир. За порушення цього правила поліція може виписати штраф.

Не експериментуйте із забороненими речовинами

Це одне з найважливіших правил для туристів в Індонезії. Попри розслаблену атмосферу популярних курортів, місцеве законодавство щодо наркотиків надзвичайно суворе. Зберігання, вживання, виготовлення та розповсюдження заборонених речовин можуть призвести до тривалого ув'язнення, великих штрафів, а за окремі злочини, пов'язані з наркотиками, передбачена навіть смертна кара.

Не забудьте про туристичний збір

Щоб підтримувати місцеву культуру, традиції та туристичну інфраструктуру, усі іноземці повинні сплатити туристичний збір у розмірі 150 тисяч індонезійських рупій, тобто близько 10 доларів. Зробити це можна через офіційний сервіс Love Bali або під час перебування на острові. Після оплати турист отримує підтвердження, яке варто зберегти на телефоні. Не плутайте цей платіж із візовим збором: це дві окремі обов'язкові витрати.

Українка розповіла про закони на Балі: відео

Дотримання кількох простих правил допоможе уникнути неприємних ситуацій, штрафів і навіть депортації, а відпочинок на Балі залишить лише приємні спогади.