Дорога до одного з найвідоміших гірськолижних курортів Карпат може стати окремим випробуванням для туристів. На шляху до Драгобрату є поворот із незвичною назвою, про який знають чи не всі постійні відвідувачі курорту.

Детальніше про маршрут, його складність та особливості поїздки розповіли на сторінці Gutsul Extreme у фейсбуці.

Чим потрібно обладнати автомобіль для поїздки на Драгобрат?

Шлях від Ясіні до Драгобрату проходить крутим гірським серпантином, тому для поїздки власним автомобілем важливо врахувати особливості маршруту. За рекомендаціями Gutsul Extreme, машина має бути повнопривідною (4×4) та мати кліренс від 20 сантиметрів. Крім того, водієві варто мати досвід їзди гірськими дорогами.

Взимку ситуацію можуть ускладнювати снігові замети та круті ділянки підйому. Тому автомобілістам без відповідного транспорту й досвіду радять не ризикувати та скористатися послугами трансферу.

Під час підйому на Драгобрат туристам трапляється особливо крутий поворот, який називають "Доларом". Ймовірно, ця назва пов'язана з його формою: кілька різких вигинів дороги нагадують знак долара. Через крутизну та складність проїзду ця ділянка стала однією з особливостей маршруту до курорту.

Як виглядає поворот "Долар": дивитись відео

Чим Драгобрат так приваблює туристів взимку?

Драгобрат – це найвищий гірськолижний курорт України, розташований на висоті 1300 – 1700 метрів над рівнем моря неподалік Ясіні на Закарпатті. Курорт відомий тривалим сніговим сезоном, який може тривати з листопада до травня. Тут є траси різного рівня складності: як для початківців, так і для досвідчених лижників та сноубордистів.

Окремо Драгобрат приваблює любителів фрірайду. Також туристи можуть кататися на снігоходах, гуляти засніженими горами та знайомитися з гуцульською кухнею. Щоб краще ознайомитися з гірськолижними трасами Драгобрату, перегляньте карту нижче.

Гірськолижні траси на Драгобраті / фото drago-brat.com