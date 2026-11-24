Подробнее о маршруте, его сложности и особенностях поездки рассказали на странице Gutsul Extreme в фейсбуке.

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Чем нужно оборудовать автомобиль для поездки на Драгобрат?

Путь от Ясини до Драгобрата проходит по крутому горному серпантину, поэтому для поездки на собственном автомобиле важно учесть особенности маршрута. Согласно рекомендациям Gutsul Extreme, автомобиль должен быть полноприводным (4×4) и иметь клиренс от 20 сантиметров. Кроме того, водителю следует иметь опыт вождения по горным дорогам.

Зимой ситуацию могут осложнять снежные заносы и крутые участки подъема. Поэтому автомобилистам без соответствующего транспорта и опыта советуют не рисковать и воспользоваться услугами трансфера.

Во время подъема на Драгобрат туристам встречается особенно крутой поворот, который называют "Долларом". Вероятно, это название связано с его формой: несколько резких изгибов дороги напоминают знак доллара. Из-за крутизны и сложности проезда этот участок стал одной из особенностей маршрута к курорту.

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Как выглядит поворот "Доллар": смотреть видео

Почему Драгобрат так привлекает туристов зимой?

Драгобрат – это самый высокогорный горнолыжный курорт Украины, расположенный на высоте 1300 – 1700 метров над уровнем моря недалеко от Ясини в Закарпатье. Курорт известен длительным снежным сезоном, который может длиться с ноября по май. Здесь есть трассы разного уровня сложности: как для начинающих, так и для опытных лыжников и сноубордистов.

Кроме того, Драгобрат привлекает любителей фрирайда. Также туристы могут кататься на снегоходах, гулять по заснеженным горам и знакомиться с гуцульской кухней. Чтобы лучше ознакомиться с горнолыжными трассами Драгобрата, посмотрите карту ниже.