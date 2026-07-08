Від Патагонії до Буенос-Айреса: що варто знати про Аргентину, яка ледь не вилетіла з ЧС-2026

Аргентина приваблює туристів завдяки унікальному поєднанню дикої природи Патагонії, європейського шарму Буенос-Айреса та вигідних цін. Ця далека країна, де величні льодовики межують із гарячим танго та вишуканою гастрономією, пропонує мандрівникам незабутні дива.

І там таки є на що подивитися, адже Аргентина є другою за величиною країною у Південній Америці та восьмою у світі (хоч її збірна з футболу і мало не вилетіла з Чемпіонату світу з футболу 2026 від значно меншого Єгипту). 24 Канал розповість про все це докладніше.

Які цікавинки варто знати про географію й історію Аргентини?

В Аргентини площа дійсно гігантська – 2 780 085 квадратних кілометрів. Можна було б розташувати там Україну чотири рази, і ще збоку втиснути цілу Німеччину. Її територія простягається з півночі на південь майже на 3700 кілометрів, охоплюючи різноманітні кліматичні зони від тропіків до антарктичної тундри. Унікальну географію Аргентини ділять на чотири великі зони – величні Анди на заході, спекотну північ, безкраї трав'янисті рівнини Пампи та сувору вітряну Патагонію на самому півдні.

Історія цієї землі – дивовижний плавильний котел, де давні традиції корінних народів тісно переплелися з потужною хвилею європейської імміграції кінця XIX та початку XX століть, переважно з Італії та Іспанії. Саме цей мікс подарував столиці – Буенос-Айресу – її знамениту архітектуру в стилі Beaux-Arts та вишукану культуру вуличних кафе, через що місто часто називають "Парижем Південної Америки".

Назва країни походить від латинського слова argentum, що означає срібло. Вона виникла через помилку конкістадорів (ті марно шукали цей благородний метал в Аргентині), але й виявилася пророчою – сьогодні країна стабільно входить до топу світових виробників срібла.

Цікавий факт: серед дивовижних географічних аномалій Аргентини виокремлюють унікальну дощову тінь на схід від Анд, яка створює єдину в усій Південній півкулі посушливу пустельну зону безпосередньо на узбережжі Атлантичного океану.

Найкрасивіші краєвиди Аргентини: дивіться відео 4kfilmsbyadnan

Які природні дива приховують Патагонія та північ країни?

Головною перлиною північної Аргентини залишається легендарний національний парк Ігуасу, де розташовані 275 запаморочливих водоспадів загальною довжиною 2,7 кілометра. Цей природний монстр майже втричі ширший за Ніагару, а його найвідоміша оглядова точка – "Горло Диявола" – буквально змушує серце завмирати від гуркоту води.

Якщо ж рухатися на південь, то перед очима постає Los Glaciares – національний парк, що охороняє третій за величиною запас прісної води на планеті. Саме тут розташований величний льодовик Періто-Морено, гігантська крижана стіна завдовжки 30 кілометрів, від якої з гуркотом відколюються брили льоду заввишки з багатоповерхівку.

Для тих, хто прагне дістатися межі цивілізації, шлях лежить в Ушуаю. Це найпівденніше місто планети на березі протоки Бігля, яке колись виникло як каторжна колонія, а сьогодні є головними воротами для експедицій до Антарктиди.

Окрім класичних туристичних локацій, Аргентина пропонує мандрівникам безліч унікальних куточків, які дозволяють повністю втекти від цивілізації. Дедалі більшої популярності набувають автентичні та приховані маршрути, зокрема високогірний регіон Сальта та Жужуй на північному заході країни, де можна побачити неймовірні пустельні пейзажі, різноколірні пагорби та традиційні андійські села.

Цікавий факт: оскільки країна розташована у Південній півкулі, пори року тут повністю протилежні європейським. Коли в Україні панує літо, в Аргентині триває справжня зима. Це відкриває унікальні можливості для туристів: у липні тут можна насолоджуватися засніженими гірськолижними курортами Патагонії, а в січні – засмагати на пляжах Атлантичного узбережжя.

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Як влаштувати гастрономічний відпочинок та відчути дух гаучо?

Аргентина пропонує неймовірне співвідношення ціни та якості для іноземних туристів. Вечеря в елітному стейкхаусі (parrilla), яка в Нью-Йорку коштувала б щонайменше 50 – 60 доларів, у Буенос-Айресі обійдеться всього у 15 – 25. Обов'язковим ритуалом для кожного гостя є дегустація високогірного вина Мальбек у регіоні Мендоса або Кафаяте, а також традиційне аргентинське барбекю – асадо.

Щоб відчути справжній дух країни, варто зупинитися на традиційному ранчо (естансії) в Пампі, де можна покататися на конях разом із місцевими ковбоями-гаучо, випити міцного чаю мате та навчитися їхніх давніх ремесел.

Мандрівникам також радять відвідати мальовничий Озерний край поблизу міста Барілоче, яке часто називають "аргентинською Швейцарією" через альпійську архітектуру, відомі шоколадні фабрики та неймовірні краєвиди льодовикових озер.

Для тих, хто планує активний відпочинок, експерти рекомендують обов'язково відвідати Ель-Чальтен – офіційну столицю трекінгу в Аргентині. Це невелике гірське містечко в Патагонії є ідеальною базою для походів до величного піка Фіцрой, причому більшість маршрутів тут є безплатними та чудово маркованими.

Фахівці радять закладати на класичну подорож Аргентиною щонайменше 10 – 14 днів, щоб комфортно поєднати столичний Буенос-Айрес, величні водоспади Ігуасу, виноробні Мендоси та дику природу Патагонії. Для переміщення між регіонами при цьому чудово підійдуть внутрішні авіарейси.