И там действительно есть на что посмотреть, ведь Аргентина – вторая по величине страна в Южной Америке и восьмая в мире (хотя ее сборная по футболу и чуть не вылетела с Чемпионата мира по футболу 2026 года от значительно меньшего Египта). 24 Канал расскажет обо всем этом подробнее.

Какие интересные факты стоит знать о географии и истории Аргентины?

Площадь Аргентины действительно гигантская – 2 780 085 квадратных километров. Там можно было бы разместить Украину четыре раза, а сбоку еще втиснуть целую Германию. Ее территория простирается с севера на юг почти на 3700 километров, охватывая разнообразные климатические зоны от тропиков до антарктической тундры. Уникальную географию Аргентины делят на четыре больших зоны – величественные Анды на западе, жаркий север, бескрайние травянистые равнины Пампы и суровую ветреную Патагонию на самом юге.

История этой земли – удивительный плавильный котел, где древние традиции коренных народов тесно переплелись с мощной волной европейской иммиграции конца XIX и начала XX веков, преимущественно из Италии и Испании. Именно этот микс подарил столице – Буэнос-Айресу – ее знаменитую архитектуру в стиле Beaux-Arts и изысканную культуру уличных кафе, из-за чего город часто называют "Парижем Южной Америки".

Название страны происходит от латинского слова argentum, означающего серебро. Оно возникло из-за ошибки конкистадоров (те тщетно искали этот благородный металл в Аргентине), но при этом оказалось пророческим – сегодня страна стабильно входит в число ведущих мировых производителей серебра.

Интересный факт: среди удивительных географических аномалий Аргентины выделяют уникальную дождевую тень к востоку от Анд, которая создает единственную во всем Южном полушарии засушливую пустынную зону непосредственно на побережье Атлантического океана.

Самые красивые пейзажи Аргентины: смотрите видео 4kfilmsbyadnan

Какие природные чудеса скрывают Патагония и север страны?

Главной жемчужиной северной Аргентины остается легендарный национальный парк Игуасу, где расположены 275 головокружительных водопадов общей длиной 2,7 километра. Этот природный гигант почти втрое шире Ниагарского водопада, а его самая известная смотровая площадка – "Горло Дьявола" – буквально заставляет сердце замирать от грохота воды.

Если же двигаться на юг, то перед глазами предстает Los Glaciares – национальный парк, охраняющий третий по величине запас пресной воды на планете. Именно здесь расположен величественный ледник Перито-Морено, гигантская ледяная стена длиной 30 километров, от которой с грохотом откалываются глыбы льда высотой в многоэтажное здание.

Для тех, кто стремится добраться до границ цивилизации, путь лежит в Ушуайю. Это самый южный город планеты на берегу пролива Бигл, который когда-то возник как каторжная колония, а сегодня является главными воротами для экспедиций в Антарктиду.

Помимо классических туристических мест, Аргентина предлагает путешественникам множество уникальных уголков, которые позволяют полностью уйти от цивилизации. Все большую популярность приобретают аутентичные и малоизвестные маршруты, в частности, высокогорный регион Сальта и Жужуй на северо-западе страны, где можно увидеть невероятные пустынные пейзажи, разноцветные холмы и традиционные андские деревни.

Интересный факт: поскольку страна расположена в Южном полушарии, времена года здесь полностью противоположны европейским. Когда в Украине царит лето, в Аргентине идет настоящая зима. Это открывает уникальные возможности для туристов: в июле здесь можно наслаждаться заснеженными горнолыжными курортами Патагонии, а в январе – загорать на пляжах Атлантического побережья.

Турист побывал в Аргентине и поделился интересными советами: смотрите видео RyanShirley

Как организовать гастрономический отдых и проникнуться духом гаучо?

Аргентина предлагает иностранным туристам невероятное соотношение цены и качества. Ужин в элитном стейк-хаусе (parrilla), который в Нью-Йорке стоил бы не менее 50 – 60 долларов, в Буэнос-Айресе обойдется всего в 15 – 25. Обязательным ритуалом для каждого гостя является дегустация высокогорного вина Мальбек в регионе Мендоса или Кафаяте, а также традиционное аргентинское барбекю – асадо.

Чтобы проникнуться подлинным духом страны, стоит остановиться на традиционном ранчо (эстансии) в Пампе, где можно покататься на лошадях вместе с местными ковбоями-гаучо, выпить крепкого чая мате и научиться их древним ремеслам.

Путешественникам также рекомендуют посетить живописный Озерный край недалеко от города Барилоче, который часто называют "аргентинской Швейцарией" из-за альпийской архитектуры, известных шоколадных фабрик и невероятных пейзажей ледниковых озер.

Тем, кто планирует активный отдых, эксперты рекомендуют обязательно посетить Эль-Чальтен – официальную столицу трекинга в Аргентине. Этот небольшой горный городок в Патагонии является идеальной базой для походов к величественному пику Фицрой, причем большинство маршрутов здесь бесплатны и отлично промаркированы.

Специалисты советуют выделить на классическое путешествие по Аргентине не менее 10 – 14 дней, чтобы с комфортом совместить посещение столицы Буэнос-Айреса, величественные водопады Игуасу, винодельни Мендосы и дикую природу Патагонии. Для перемещения между регионами при этом отлично подойдут внутренние авиарейсы.