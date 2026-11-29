Бортпровідниця Адріана Кінч поділилася в інстаграмі особливістю роботи екіпажу. Вона опублікувала відео, у якому показала, що відбувається з відкритими пляшками шампанського після завершення польоту.

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Яке шампанське пропонують пасажирам бізнес-класу?

Під час подорожі бізнес-класом пасажирам можуть запропонувати келих шампанського як вітальний напій. Його подають після посадки на борт, а також пропонують протягом польоту. Серед напоїв, які використовують для такого обслуговування, Адріана Кінч назвала Moët / Chandon та Veuve Clicquot Yellow Label Brut. Пляшки відкривають безпосередньо перед подачею.

Що роблять із залишками шампанського на борту літаків / інстаграм adriana_kinch

Після завершення рейсу екіпаж виливає все шампанське, яке залишилося у відкритих пляшках. Його не залишають для наступного польоту, навіть якщо напою ще достатньо для кількох келихів. Річ у тім, що після відкриття шампанське поступово втрачає вуглекислий газ, який створює характерні бульбашки.

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До того ж знижений тиск у салоні літака сприяє швидшому виходу газу з напою. У результаті шампанське може втратити свою ігристість і вже не відповідатиме очікуваній якості. Тому відкриті пляшки не використовують повторно на наступних рейсах, адже авіакомпанії дотримуються правил якості під час обслуговування пасажирів. Це стосується як їжі, так і напоїв, які пропонують під час польоту.