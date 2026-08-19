Небезпека виникає всього за мить: як врятуватися під час грози у горах

Гроза в горах може становити серйозну небезпеку навіть для досвідчених туристів. При найменших ознаках її наближення слід негайно спускатися донизу, адже наслідки можуть стати фатальними.

В Укргідрометцентрі нагадали туристам, чому небезпечно перебувати під час грози в горах і як врятуватися від блискавки, граду і паводків.

Чому гроза особливо небезпечна в горах?

Блискавки, град і паводки можуть виникати дуже раптово і залишати мінімум часу на реакцію. На вершині гори турист опиняється серед найвищих об'єктів, а тому ризик ураження блискавкою стає дуже великим. Небезпечним є не лише прямий удар, адже струм поширюється через вологий ґрунт і каміння.

При першій ознаці грози негайно спускайтеся в ліс або долину. Знайдіть суху яму або глибоку улоговину і перечекайте там. Але не лягайте у ній, а сядьте навпочіпки, обхопивши коліна руками, а стопи тримайте разом. Телефон та інші металеві предмети відкладіть подалі від себе.

Якщо нема де сховатися, сядьте на свій рюкзак, попередньо знявши з нього металеві деталі, і намагайтеся не торкатися землі. У жодному разі не ховайтеся від блискавки під деревом.

Навіть коли гроза вже завершилася не повертайтеся одразу на вершину – зачекайте щонайменше 30 хвилин після останнього грому, адже блискавки можуть вдаряти навіть після грози.

Не меншу небезпеку для туристів становить град, діаметром від 20 міліметрів. Тут алгоритм дій схожий – треба негайно спуститися з вершини, але при цьому закрити голову рюкзаком чи кариматом і нахилитися вперед. За можливості спробуйте швидко розкласти намет.

Блискавка в горах / Фото Depositphotos

Як врятуватися від паводка?

Під час сильної зливи гірські струмки можуть за лічені секунди перетворитися на потужні водні потоки. Разом з камінням і ґрунтом вода формує сель – руйнівний потік, який рухається зі швидкістю 15 метрів на секунду.

Щоб не опинитися на його шляху, уникайте річок ще до початку грози. Якщо почули сильний шум річки, негайно підійміться схилом на 50 – 100 метрів. У жодному разі не намагайтеся перечекати потік.

Зауважимо, що сильні зливи в Українських Карпатах виникають переважно влітку у другій половині дня. Туристів закликають стежити за прогнозом погоди і не підійматися в гори, якщо вже оголосили попередження про небезпеку.