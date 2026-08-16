Про це повідомляє Biz.LIGA.net з посиланням на аналіз OLX Нерухомість.

Де відпочинок у Карпатах обійдеться найдорожче?

Найвища вартість подобової оренди будинків серед проаналізованих карпатських локацій зафіксована у Буковелі (Поляниці). Нині за будинок тут доведеться заплатити близько 4000 грн за добу. При цьому за рік ціна не змінилася.

Дещо дешевше обійдеться житло в Татарові. Медіанна вартість оренди тут становить 3925 грн на добу. Водночас порівняно з минулим роком ціна зросла приблизно на 5%: тоді вона становила 3750 грн.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

По 3000 грн на добу коштує оренда будинку у Славському, Микуличині, Косові та Пилипці. Проте динаміка цін у цих населених пунктах різна. У Славському та Микуличині за рік вартість оренди збільшилася на 20%. Ще суттєвіше подорожчали будинки в Косові: тут медіанна ціна зросла на 50%. А от у Пилипці ситуація протилежна. Оренда за рік подешевшала на 14%: із 3500 грн до 3000 грн за добу.

На скільки змінилися ціни на Драгобраті та в Яремчі?

Помітні зміни вартості оренди відбулися і в інших популярних туристичних місцях Канапирпат. Зокрема, на Драгобраті середня вартість оренди будинку зараз становить близько 2800 грн на добу. Рік тому медіанна ціна була значно нижчою, близько 900 грн. Приблизно стільки ж доведеться заплатити за добу оренди будинку у Сколе. За рік медіанна вартість тут зросла на 22%: із 2300 до 2800 грн.

У Яремчі будинок можна орендувати в середньому за 2500 грн на добу. За рік ціна збільшилася на чверть. Дешевшими порівняно з цими курортами залишаються Ворохта та Воловець.

У кожному з цих населених пунктів медіанна вартість оренди становить близько 2000 грн за добу. Втім, і тут ціни за останній рік змінилися. У Ворохті оренда подорожчала приблизно на 10%. А у Воловці торік будинок можна було винайняти приблизно за 900 грн на добу.

Де у Карпатах можна найдешевше зняти будинок?

Найнижча медіанна вартість серед проаналізованих локацій зафіксована у Верховині. Нині оренда будинку тут коштує близько 750 грн за добу. Ціна особливо помітно відрізняється від торішньої. У 2025 році медіанна вартість подобової оренди у Верховині становила 2500 грн. Таким чином, за рік показник зменшився на 1750 грн.

За даними аналізу OLX Нерухомість, настільки суттєві коливання вартості не обов'язково означають, що власники масово знизили ціни на житло. На медіанну ціну може впливати і те, які саме пропозиції представлені на платформі. Як пояснюють у повідомленні, якщо серед активних оголошень стає більше бюджетних варіантів, це може помітно змінити медіанну вартість оренди.