Положинський пригадав дитинство у Луцьку: місто очима засновника "Тартака"

У шоу "Амбасадори" медіапроєкту Ukraїner відомі українці стають неформальними провідниками містами, де свого часу прожили багато років. Так, співак та шоумен Олександр Положинський знайомить глядачів з рідним Луцьком.
Засновник гурту "Тартак" та проєкту "Був'є" пригадав своє дитинство та показав, як містечко з часом перетворилося на осередок сучасного мистецтва, прогресивної молоді та інклюзивної освіти.
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"Назва Луцька, кажуть, пішла від слова "лук". Бо раніше називалось місто Лучеськ Великий. І назва нібито пішла від того, що в нас річка Стир, яка як лук вигинається", – пояснив Положинський.
Ботанічний сад
Ботанічний сад "Волинь" – пам'ятка природи загальнодержавного значення, місце для відпочинку та розваг лучан.
Саме тут розташований один із неофіційних символів міста – скульптура "Луцьке слоненя", яку традиційно щороку перефарбовують місцеві ентузіасти.
Біля скульптури слона постійно тусувалися. До речі, слон постійно змінює своє забарвлення. Я не знаю, з чим це пов'язано,
– зазначив засновник "Тартака".
"Можливо, кожна людина, яка має зайву фарбу, вважає своїм обов'язком пофарбувати слона. Це не дуже осучаснене місце, але мені подобається. Тут є якась своя атмосфера", – додав співак.
Молодіжний центр Волині
Освітньо-подієвий хаб "Молодіжний центр Волині" створили як майданчик для заходів та програм, які формують знання та цінності місцевої молоді.
У середньому там проводять 3 події на день. Хаб працює цілодобово та навіть дозволяє переночувати тут, якщо маєте спальник з собою.
Костел святих Апостолів Петра і Павла
Кафедральний костел святих Апостолів Петра і Павла у Луцьку та колегіум при ньому засновано у першій половині XVII століття єзуїтами, членами католицького чернечого ордену.
Костел святих Апостолів Петра і Павла у Луцьку / Фото Ukraїner, Олесь Москальчук
- За радянських часів підземелля використовували для зберігання овочів, а приміщення костелу – як контору та майстерні.
- У підземеллях збереглися настінні фрески початку XVII століття та решітки з металу доби Середньовіччя, якими зачиняли ходи між тунелями.
"У часи мого радянського дитинства в костелі був музей атеїзму. Я любив сюди заходити. Насправді це був такий музей історії релігії й вірувань різних. Там були якісь знаряддя інквізиції, катувань. Я пам'ятаю, мене вразила штука, якою шкіру здирали з людей", – пригадав Положинський.
Фестиваль "Простір літер"
У 2014 році дизайнер Кирило Ткачов разом із сім'єю переїхав з Луганська до Луцька. Він є співавтором:
- логотипів для Укрзалізниці;
- рок-фестивалю Zaxidfest та гурту "Був'є";
- розробив шрифти для бренду Ukraine Now та проєкту Ukraїner.
Щоб створити у Луцьку середовище для дизайнерів, Кирило заснував фестиваль каліграфії, шрифтового та книжкового дизайну "Простір літер".
Це серія доповідей і презентацій фахівців, які аналізують творче надбання шрифтового дизайну і каліграфії, а також шукають нові сучасні стилі.
Музей сучасного українського мистецтва
Музей сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку діє на території занедбаних заводських приміщень, де раніше виготовляли шкіркартон.
Віктор Корсак, фундатор музею, спочатку відкрив на території старого заводу культурно-розважальний центр "Адреналін Сіті".Цікаво! Його сім'я мала колекцію українських творів сучасного мистецтва і з часом вирішила створити у Луцьку окремий музей на базі цієї колекції.
Згодом на території музею облаштували постійну експозицію, а також проводять тимчасові виставки окремих експонатів.
Музей сучасного українського мистецтва у Луцьку / Фото Олесь Москальчук
Варто зауважити, що зали цього музею також відкриті для різнопланових заходів: від майстер-класів для дітей до концертів класичної музики.
Фундаторка музею Леся Корсак впевнена, що в Україні дуже багато якісного сучасного мистецтва, а тому хоче допомагати молодим художникам, надаючи місце для виставок.
Braille Studio
У 2016 році в Луцьку запрацював волонтерський проєкт Braille Studio, який забезпечує доступ до інформації людям з порушеннями зору.
Команда на чолі з координатором проєкту Віталієм Ткачуком створюють та розповсюджують книги та інші матеріали, надруковані шрифтом Брайля.
Редактор друку Олександр Мельник зазначив, що в Україні практично не друкують літературу шрифтом Брайля. Він вважає популяризацію подібних видань одним із першочергових завдань.
Меморіальний музей Липинського
Між Луцьком та Володимиром-Волинським у селі Затурці розташований меморіальний музей В'ячеслава Липинського – політичного діяча, історика та ідеолога українського державотворення.
Він був одним із перших, хто обґрунтував необхідність побудови України як держави й показав залежність інтересів народу від тогочасного стану держави.
Після реконструкції у колишній родинній садибі Липинських діє експозиція, яка відображає життєвий шлях В'ячеслава та середовище, в якому жила його родина.
В'ячеслав Липинський для мене – одна з найважливіших постатей в історії України. Я дуже поважаю цього чоловіка,
– наголосив засновник гурту "Тартак".
"Мені хочеться, аби до його постаті було більше уваги, зацікавленості його працями, думками та поглядами", – пояснив Положинський.
Більше про Сашка Положинського та його Луцьк: дивіться у відео Ukraїner