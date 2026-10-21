Мадейра вражає пишною рослинністю, красивими пішохідними стежками й незабутніми краєвидами, пише Interia Styl. Для тих, хто збирається відвідати цей неймовірний острів, пропонуємо переглянути рекомендації жителів щодо сувенірів, які можна взяти з собою у валізу.

Які сувеніри привезти з Мадейри?

Екзотичні фрукти

З острова варто привезти рідним та друзям плід монстери, який називається церіман. Смак видовженого плода схожий на щось середнє між бананом і ананасом. Також цікавим варіантом може стати вибір черімойї.



На Мадейрі є чимало екзотичних фруктів / Фото Interia Styl

Солодощі

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Унікальним подарунком з Мадейри стануть цукерки з фенхелю. Ці ласощі радять придбати на фабриці Santo António, яка працює з 1893 року. Розташована вона у Фуншалі.

Також місцеві радять взяти з собою традиційний пиріг "боло-де-мел". Своїм смаком він нагадує імбирний пряник. На Мадейрі його їдять на Різдво, але туристи мають можливість скуштувати його цілий рік.

Мел-де-кана

Так називається цукровий тростинний сироп, який можна додавати до млинців, десертів або чаю. Він густий, темний і має насичений смак. Жителі Мадейри вважають, що їжа – один з найкращих способів познайомити рідних з характером острова. Однак крім цього, Мадейра може запропонувати набагато більше.

Вишивка Мадейри

Бордаду-да-Мадейра – ремесло на острові, яке передається з покоління в покоління. Проте воно може зникнути, оскільки молодь не хоче цим займатися, а більшість вишивальниць вже похилого віку.

Саме тому туристам радять привезти з Мадейри хустку, блузку чи скатертину ручної роботи. Унікальний сувенір можна придбати в Бордалі у Фуншалі.

Кераміка ручного розпису

Острів славиться розписаними вручну плитками, кухлями, тарілками, мисками, вазами чи керамічними фігурками. Більшість з них прикрашені барвистими й химерними візерунками.



На острові можна знайти багато кераміки / Фото Interia Styl

Сувеніри для фанатів Кріштіану Роналду

Футбольні вболівальники можуть знайти на Мадейрі чимало товарів, що пов’язані з відомим футболістом Кріштіану Роналду. В офіційному магазині CR7 можна знайти ручки, магніти, рюкзаки, футболки, брелоки, парфуми, пляшки для води тощо.

Трішки більше знаючи про місцеві продукти й особливі сувеніри, можна вже оминати вуличні вітрини з магнітами й обирати те, що дійсно здивує та запам’ятається.