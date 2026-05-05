Не Ужгород і Мукачево: 6 небанальних локацій Закарпаття, які варто побачити у травні

Травень – це чудовий час, щоб спланувати подорож на Закарпаття. Погода ще не така спекотна, як влітку, а природа вже повністю розквітла. Це ідеальний час, щоб відкривати регіон з іншого боку – не через найпопулярніші точки, а через маловідомі локації з особливою атмосферою. Саме такі місця можуть зробити весняну поїздку на Закарпаття по-справжньому незвичною.

Популярні тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько дослідили Закарпаття і поділилися з 24 Каналом 6 найкращими небанальними локаціями, які варто побачити у регіоні.

Які небанальні локації відвідати на Закарпатті?

Карстовий міст (село Мала Уголька)

Багато людей навіть не здогадуються, що на Закарпатті є така дивовижна локація. Карстовий міст – це величезна природна арка у вапняковій скелі, під якою може не те, що людина пройти – тут вантажівка проїде.

150 мільйонів років тому це було дно величезного моря, і ця арка – це ніщо інше, як скам'яніле дно. Мільйони років вода вимивала все зайве, і зараз ми бачимо отаке диво. Та довгий час це була не просто скеля: ще 500 років тому тут процвітав культ язичників, які поклонялися сонцю, а Карстовий міст був їхнім капищем,

– розповів Макс Узол.



Карстовий кар'єр на Закарпатті / Фото надали тревел-блогери

Фонтан "Сільвіка" (місто Виноградів)

Цей фонтан у центрі Виноградова місцеві асоціюють з Севлюшем – старою назвою міста, яка у перекладі з угорської й означає "виноградний", пише "21 Ужгород". Однак у народі фонтан прозвали "Сільвіка", адже по його центру розташована статуя дівчини, яка босоніж топче виноград у бочці.

Сам фонтан у стилі ренесансу відкрили у 2012 році й він ідеально вписався у старовинний шарм міста. На восьми гранях фонтану різними мовами написано історію Виноградова. За словами Олі Манько, атмосфера тут нагадує Італію.

Фонтан "Сільвіка" у Виноградові / Фото Тетяни Андрєєвої

Старий млин (село Мала Уголька)

Старий млин – це водночас інженерне диво, яке працює на воді вже понад 120 років, і корчма, у якій готують страви з борошна, яке ж у цьому млині мелють.

Я десятки разів бачив по всій Україні різноманітні млини – вітряні, водяні. Але перший раз бачу робочий агрегат, завдяки якому ще й готують,

– розповів Макс.

Обід в корчмі на двох обійшовся у 605 гривень, а найбільше мандрівнику сподобався оригінальний бузиновий компот.

Старий млин на Закарпатті / Фото надали тревел-блогери

Велика Копаня

Це село варто побачити через його цікаву легенду про чудодійне джерело. Велика Копаня – унікальне село в Україні і навіть занесене у національну Книгу рекордів Гіннеса. Річ у тому, що тут живе найбільша кількість двійнят і близнят в країні – у кожній другій сім'ї є близнюки або двійнята.

Місцеві вірять, що причиною такого дива є чудодійна вода з джерела Чоргів. Коли Велика Копаня прославилася на всю країну, до джерела почали їздити люди з інших сіл та містечок, які мріють про двійню.

Те саме джерело з Великої Копані / Фото надали тревел-блогери

Хустський замок (Хуст)

Макс дуже радить піднятися на Хустський замок, з якого відкривається неймовірний краєвид на місцевість. Ця фортифікаційна споруда існувала у 11 – 18 столітті, а до нині збереглися лише її руїни. Свого часу замок побудували на вершині давно згаслого вулкана. Будівля мала захищати соляний шлях з Солотвина.

Зверніть увагу! Хустський замок часто називають "замком Дракули". Існують дані, що у 14 столітті замком володів лицар Драга, ім'я якого у перекладі з румунської означає "чорт". Він був предком того самого Влада Дракули з Трансильванії.

Ось такий краєвид відкривається з Хустського замку / Фото надали тревел-блогери

Кунігунда (Солотвино)

Кунігудна – це найбільше солоне озеро Солотвина, навколо якого і сконцентроване усе курортне життя селища. За даними у Вікіпедії, берег і дно озера вкриті шаром лікувальних грязів, а солоність води сягає близько 150 проміле. Температура води в озері ніколи не опускається нижче +17 градусів, а влітку прогрівається до +27 градусів.

Сезон на центральному пляжі стартує вже наприкінці травня. За словами Олі Манько, вхід у сезон – платний, минулого року був 70 гривень.

Солоне озеро Кунігунда / Фото надали тревел-блогери

Що ще цікавого побачити на Закарпатті?

Раніше ми розповідали про Вишоватські водоспади у Тячівському районі Закарпаття. Ці три водоспади розташовані у мальовничому місці, де ніколи нема туристів. Місцеві мешканці вірять, що колись вода з Великого водоспаду була чудодійною – люди вмивалися у ній, щоб зберегти вроду.

Побачити ці водоспади можна не завжди, адже влітку вони переважно пересихають. Найкраще їхати сюди весною або у дощову осінь.