Не Ужгород і Мукачево: 6 небанальних локацій Закарпаття, які варто побачити у травні
- Популярні тревел-блогери виділили шість небанальних локацій на Закарпатті, які варто побачити у травні.
- Серед цих місць є старий млин у селі Мала Уголька, село Велика Копаня з легендою про чудодійне джерело та солоне озеро Кунігунда у Солотвино.
Травень – це чудовий час, щоб спланувати подорож на Закарпаття. Погода ще не така спекотна, як влітку, а природа вже повністю розквітла. Це ідеальний час, щоб відкривати регіон з іншого боку – не через найпопулярніші точки, а через маловідомі локації з особливою атмосферою. Саме такі місця можуть зробити весняну поїздку на Закарпаття по-справжньому незвичною.
Популярні тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько дослідили Закарпаття і поділилися з 24 Каналом 6 найкращими небанальними локаціями, які варто побачити у регіоні.
Які небанальні локації відвідати на Закарпатті?
Карстовий міст (село Мала Уголька)
Багато людей навіть не здогадуються, що на Закарпатті є така дивовижна локація. Карстовий міст – це величезна природна арка у вапняковій скелі, під якою може не те, що людина пройти – тут вантажівка проїде.
150 мільйонів років тому це було дно величезного моря, і ця арка – це ніщо інше, як скам'яніле дно. Мільйони років вода вимивала все зайве, і зараз ми бачимо отаке диво. Та довгий час це була не просто скеля: ще 500 років тому тут процвітав культ язичників, які поклонялися сонцю, а Карстовий міст був їхнім капищем,
– розповів Макс Узол.
Карстовий кар'єр на Закарпатті / Фото надали тревел-блогери
Фонтан "Сільвіка" (місто Виноградів)
Цей фонтан у центрі Виноградова місцеві асоціюють з Севлюшем – старою назвою міста, яка у перекладі з угорської й означає "виноградний", пише "21 Ужгород". Однак у народі фонтан прозвали "Сільвіка", адже по його центру розташована статуя дівчини, яка босоніж топче виноград у бочці.
Тревел-блогери показали небанальні місця на Закарпатті: відео
Сам фонтан у стилі ренесансу відкрили у 2012 році й він ідеально вписався у старовинний шарм міста. На восьми гранях фонтану різними мовами написано історію Виноградова. За словами Олі Манько, атмосфера тут нагадує Італію.
Старий млин (село Мала Уголька)
Старий млин – це водночас інженерне диво, яке працює на воді вже понад 120 років, і корчма, у якій готують страви з борошна, яке ж у цьому млині мелють.
Я десятки разів бачив по всій Україні різноманітні млини – вітряні, водяні. Але перший раз бачу робочий агрегат, завдяки якому ще й готують,
– розповів Макс.
Обід в корчмі на двох обійшовся у 605 гривень, а найбільше мандрівнику сподобався оригінальний бузиновий компот.
Велика Копаня
Це село варто побачити через його цікаву легенду про чудодійне джерело. Велика Копаня – унікальне село в Україні і навіть занесене у національну Книгу рекордів Гіннеса. Річ у тому, що тут живе найбільша кількість двійнят і близнят в країні – у кожній другій сім'ї є близнюки або двійнята.
Місцеві вірять, що причиною такого дива є чудодійна вода з джерела Чоргів. Коли Велика Копаня прославилася на всю країну, до джерела почали їздити люди з інших сіл та містечок, які мріють про двійню.
Хустський замок (Хуст)
Макс дуже радить піднятися на Хустський замок, з якого відкривається неймовірний краєвид на місцевість. Ця фортифікаційна споруда існувала у 11 – 18 столітті, а до нині збереглися лише її руїни. Свого часу замок побудували на вершині давно згаслого вулкана. Будівля мала захищати соляний шлях з Солотвина.
Зверніть увагу! Хустський замок часто називають "замком Дракули". Існують дані, що у 14 столітті замком володів лицар Драга, ім'я якого у перекладі з румунської означає "чорт". Він був предком того самого Влада Дракули з Трансильванії.
Кунігунда (Солотвино)
Кунігудна – це найбільше солоне озеро Солотвина, навколо якого і сконцентроване усе курортне життя селища. За даними у Вікіпедії, берег і дно озера вкриті шаром лікувальних грязів, а солоність води сягає близько 150 проміле. Температура води в озері ніколи не опускається нижче +17 градусів, а влітку прогрівається до +27 градусів.
Сезон на центральному пляжі стартує вже наприкінці травня. За словами Олі Манько, вхід у сезон – платний, минулого року був 70 гривень.
Що ще цікавого побачити на Закарпатті?
Раніше ми розповідали про Вишоватські водоспади у Тячівському районі Закарпаття. Ці три водоспади розташовані у мальовничому місці, де ніколи нема туристів. Місцеві мешканці вірять, що колись вода з Великого водоспаду була чудодійною – люди вмивалися у ній, щоб зберегти вроду.
Побачити ці водоспади можна не завжди, адже влітку вони переважно пересихають. Найкраще їхати сюди весною або у дощову осінь.
Часті питання
