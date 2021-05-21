Що обов'язково подивитися у Стамбулі: поради від продюсера "Орла і Решки" Синельникова

Туреччина популярна країна для відпочинку серед українців. Продюсер шоу "Орел і решка" Євген Синельников розповів про цікаві місця у Стамбулі.

За його словами, для того щоб відчути Туреччину, треба їхати саме туди. У багатьох людей є стереотип, що там немає нічого особливого.

Читайте також: Що ви не знали про Стамбул: цікаві факти про місто

"Та насправді Стамбул нереально колоритний, багатий місцями сили, релігії. А ще Стамбул – це дуже смачно і дешево. 500 доларів спокійно вистачить на тиждень навіть на двох", – зазначив Євген.

Туреччина дуже різноманітна. Тут перед тобою шикарні хмарочоси, а повернеш на іншу вулицю – бачиш кардинально інше старе місто.

Євген Синельников розповів про місця у Стамбулі, які має відвідати кожен:

1. Собор Святої Софії – на район, у якому знаходиться Софія, Євген радить виділяти цілий день – вийти на набережну, походити по мосту, подивитися на Дівочий острів, поплавати навколо нього на кораблику, подивитися на Блакитну мечеть.

2. Район Аксарай – обов'язково треба пройтися районом крамниць і поторгуватися з місцевими продавцями.



Район Аксарай \ Фото з відкритих джерел

Ходиш і питаєш, скільки коштує баскетбольний м'ячик, наприклад. Тобі кажуть: "Сім доларів". А потім ти торгуєшся і купуєш три на долар. Ідеш і думаєш: "Навіщо мені три м'ячі? Але за таку ціну буду їх тягати!",

– сміється Женя Синельников.

Дивіться ЛюксПодкаст з Євгеном Синельниковим:

Нові пригоди ведучих "Орла і Решки. Чудеса світу" будуть виходити по суботах о 10:00 на Новому каналі. Прем'єра нового сезону з ведучими Michelle Andrade та Кирилом Макашовим буде 5 червня.