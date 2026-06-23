Повне затемнення та величні кити: чим дивує туристів найхолодніше місто Європи влітку 2026

Поки європейські курорти потерпають від рекордної спеки, мандрівники дедалі частіше обирають прохолодний Рейк'явік для літнього відпочинку. Ця затишна столиця пропонує чимало дивовижних пригод під північним сонцем.

У 2026 році взагалі помітний справжній бум на екологічні подорожі до Ісландії, де середня температура в липні тримається на комфортній позначці близько 12 градусів. 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Чому Рейк'явік став головним притулком від аномальної спеки?

Новий тренд літнього відпочинку у холодних краях має назву coolcations. І він став справжнім порятунком для тих, хто втомився від виснажливої літньої задухи на переповнених традиційних курортах. Однією з популярних локацій у рамках тренду є столиця Ісландії – Рейк'явік.

З середньорічною температурою всього 4,3 градуса місто міцно утримує звання найхолоднішої столиці на європейському континенті. Проте літній сезон перетворює цей затишний куточок на справжній епіцентр життя, де сонце світить до 21 години на добу, даруючи нескінченний час для пригод.

Як провести час у найхолоднішій столиці Європи?

Однією з головних розваг літнього сезону є морські круїзи у затоці Факсафлої. Саме влітку шанси зустріти величних горбатих китів та кумедних тупиків, які гніздяться на узбережжі до середини серпня, є найвищими.

Найкрасивіші краєвиди Рейк'явіка з дрона: дивіться відео Relaxingwithcalmmusic18

А після вітряної прогулянки океаном найкраще зігрітися у знаменитій Блакитній лагуні (Blue Lagoon), розташованій за 40 хвилин їзди від міста. Вхідний квиток туди коштує кількадесят євро, але вони є цілком виправданою інвестицією у повне розслаблення серед мінеральних джерел.

Для тих, хто шукає щось ближче, у самому серці Рейк'явіка працює геотермальний пляж Наутольсвік (Nauthólsvík). Там штучна лагуна з підігрівом дозволяє ніжитися на золотому піску навіть за бадьорої ісландської погоди.

Які культурні скарби та унікальні явища чекають на туристів?

Мандрівникам варто придбати міську картку Reykjavik City Card – вона відкриває двері до численних музеїв та басейнів. Її ціна у приблизно 60 євро за дві доби кусається, але порівняйте: окремо тільки The Settlement Exhibition, збудована навколо розкопаного у 2001 році автентичного довгого будинку вікінгів, коштує близько 20 євро, а вхід до Національного музею Ісландії, де можна побачити легендарні середньовічні двері з Вальтьофсстадура, прикрашені різьбленням за мотивами давніх саг, обійдеться у 23 євро. А таких цікавих локацій за два дні можна відвідати значно більше.

Що варто побачити та що робити у столиці Ісландії: дивіться відео Got2Go

Літо 2026 року готує для гостей міста ще й унікальний сюрприз – 12 серпня над Рейк'явіком відбудеться рідкісне повне сонячне затемнення, яке привабить тисячі мисливців за астрономічними явищами. Окрім цього, місто вируватиме фестивалями. У червні тут святкують День рибалки та День незалежності, у серпні проходить масштабний Reykjavik Pride, а також знаменита Ніч культури та Марафон Рейк'явіка.

Чому екстремали обирають розваги на межі континентів?

Для справжніх екстремалів найхолодніша столиця Європи пропонує розваги, від яких перехоплює подих. Чого варте лише занурення у кришталеву воду температурою 2 градуси у розломі Сільфра (Silfra Fissure), де можна буквально торкнутися руками двох тектонічних плит – Північноамериканської та Євразійської. Або ж похід на Ватнайокутль (Vatnajökull) – найбільший льодовиковий купол Європи, що дарує відчуття справжньої зимової казки посеред літа.

Після насиченого дня приємно прогулятися яскравою вулицею Лейгавегур (Laugavegur), завітати до концептуальних магазинів місцевого бренду теплого одягу 66°North та скуштувати знаменитий ісландський хот-дог. Ось усім цим Рейк'явік і доводить, що холод – не дарма новий гарячий тренд у туризмі.