Після руйнації Azure Window Мальта пропонує новий природний феномен – і він навіть глибший

Штормові хвилі у 2017 році поглинули Azure Window – велетенську вапнякову арку, що стояла на острові Ґозо мільйони років. Тоді здавалося, що Мальта втратила свою найфотогенічнішу природну візитівку.

Але острів не здався – він просто показав інше диво, і це Blue Grotto. 24 Канал розповість про це докладніше.

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Blue Grotto на Мальті – місце, де Середземне море сяє зсередини

Блакитний грот (Blue Grotto) – це система з 7 морських печер, висічених стихіями у вапнякових скелях на південному узбережжі Мальти. Вона розташована поблизу крихітної рибальської гавані Wied iz-Zurrieq, і потрапити туди можна тільки човном.

Своєю назвою грот завдячує британському солдату, який у 1950-х роках порівняв його з легендарним Grotta Azzurra на Капрі. Головна арка тут сягає близько 30 метрів у висоту, а навколо неї зосереджені ще 6 печер із власними характерами – Медового Місяця, Котяча, Відображень тощо.

Магія Блакитного грота – суто оптична, але від того не менш справжня. Сонячне світло пронизує воду, відбивається від вапнякового морського дна, і повертається вгору вже перетвореним у відтінки сапфіру, смарагду, бірюзи, а подекуди майже фіолетового і помаранчевого. Деякі печери відбивають кольори підводної флори, інші здаються наповненими темно-синім мороком.

Ось гарний приклад подорожі до нинішньої фішки Мальти – Blue Grotto: дивіться відео phil_adventure

Blue Grotto "дивиться" на південний схід, тому найкраще світло – з раннього ранку до полудня у сонячні дні. Саме тоді відтінки води найбільш насичені та яскраві. Щоб уникнути черг, найкраще приїхати у міжсезоння – з жовтня по травень. Але навіть улітку ранній прихід усуває проблему натовпу.

Стандартна поїздка на традиційному мальтійському дерев'яному човні луззу триває близько 20 – 25 хвилин і станом на початок 2026 року коштувала 10 євро для дорослих і 5 для дітей. Приватний човен обійдеться від 80 євро. Бронювати стандартний тур заздалегідь не потрібно – квитки продають на місці.

Зверніть увагу: плавати всередині печер під час екскурсії заборонено, але у невеликій бухті біля гавані – можна. Для тих, хто хоче занурення, приватні тури дозволяють дістатися до відокремлених бухт уздовж того самого узбережжя.

Такий вигляд мало Лазурне вікно на Мальті: дивіться відео GarethDegiorgio

Що ще цікавого варто подивитися на Мальті?

Мальта – одна з найменших країн світу, площею лише 316 кілометрів квадратних, але за концентрацією культурних і природних скарбів може посперечатися з країнами на порядок більшими. Чого варті тільки 3 об'єкти ЮНЕСКО – столиця Валлетта, мегалітичні храми й загадковий підземний Гіпогей Хал-Сафліені.

Окремо варто згадати про острів Ґозо – це наче спокійніша і зеленіша сестра Мальти, що приваблює фермами, прихованими бухтами, піщаним пляжем Рамла-Бей і середньовічною Цитаделлю Вікторії. Тут також стоять храми Джгантія – старіші за піраміди Гізи й Стоунхендж.

Саме на цьому острові було знамените на весь світ Лазурове вікно (Azure Window) – колись головна фотовізитівка Мальти. Природа зруйнувала її у 2017 році, але мальтійці віднайшли іншу чудову локацію – якраз Blue Grotto, що вже став не менш популярним. Що цікаво, глибина біля Лазурового вікна сягала 25 метрів, а найбільша печера Блакитного грота різко йде вниз до аж близько 40 – 45 метрів.