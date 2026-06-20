Но остров не сдался – он просто показал ещё одно чудо, и это Blue Grotto. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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Blue Grotto на Мальте – место, где Средиземное море сияет изнутри

Голубой грот (Blue Grotto) – это система из 7 морских пещер, высеченных стихиями в известняковых скалах на южном побережье Мальты. Она расположена недалеко от крошечной рыбацкой гавани Wied iz-Zurrieq, и попасть туда можно только на лодке.

Своим названием грот обязан британскому солдату, который в 1950-х годах сравнил его с легендарной Grotta Azzurra на Капри. Главная арка здесь достигает около 30 метров в высоту, а вокруг нее сосредоточены еще 6 пещер, каждая со своим характером — Медового Месяца, Кошачья, Отражений и так далее.

Магия Голубого грота – чисто оптическая, но от этого не менее настоящая. Солнечный свет проникает сквозь воду, отражается от известнякового морского дна и возвращается наверх, уже преобразившись в оттенки сапфира, изумруда, бирюзы, а местами почти фиолетового и оранжевого. Некоторые пещеры отражают цвета подводной флоры, другие кажутся наполненными темно-синим мраком.

Вот хороший пример путешествия к нынешней изюминке Мальты – Blue Grotto: смотрите видео phil_adventure

Blue Grotto "смотрит" на юго-восток, поэтому лучший свет – с раннего утра до полудня в солнечные дни. Именно тогда оттенки воды наиболее насыщенные и яркие. Чтобы избежать очередей, лучше всего приехать в межсезонье – с октября по май. Но даже летом ранний приезд решает проблему столпотворений.

Стандартная поездка на традиционной мальтийской деревянной лодке луззу длится около 20 – 25 минут и по состоянию на начало 2026 года стоила 10 евро для взрослых и 5 для детей. Частная лодка обойдётся от 80 евро. Бронировать стандартный тур заранее не нужно – билеты продают на месте.

Обратите внимание: плавать внутри пещер во время экскурсии запрещено, но в небольшой бухте возле гавани – можно. Для тех, кто хочет поплавать, частные туры позволяют добраться до уединённых бухт вдоль того же побережья.

Так выглядит Лазурное окно на Мальте: смотрите видео GarethDegiorgio

Что ещё интересного стоит посмотреть на Мальте?

Мальта – одна из самых маленьких стран мира, площадью всего 316 квадратных километров, но по концентрации культурных и природных сокровищ может поспорить со странами на порядок больше. Чего стоят только 3 объекта ЮНЕСКО – столица Валлетта, мегалитические храмы и загадочный подземный Гипогей Хал-Сафлиени.

Отдельно стоит упомянуть об острове Гозо – это словно более спокойная и зеленая сестра Мальты, привлекающая фермами, скрытыми бухтами, песчаным пляжем Рамла-Бэй и средневековой Цитаделью Виктории. Здесь также находятся храмы Джгантия – более древние, чем пирамиды Гизы и Стоунхендж.

Именно на этом острове находилось знаменитое на весь мир Лазурное окно (Azure Window) – некогда главная фотовизитка Мальты. Природа разрушила его в 2017 году, но мальтийцы нашли другую замечательную локацию – как раз Blue Grotto, который уже стал не менее популярным. Что интересно, глубина у Лазурного окна достигала 25 метров, а самая большая пещера Голубого грота резко уходит вниз почти до 40 – 45 метров.