Не Парижем єдиним: чим цього літа дивує сучасна Франція у серці стародавнього Провансу

Французький південь приваблює мандрівників не лише середньовічною архітектурою та затишними кафе, а й бурхливим культурним життям. Це доводить і спеціальний маршрут літа 2026 року чотирма унікальними містами Провансу.

Він охоплює Марсель, Екс-ан-Прованс, Авіньйон та Арль, і допоможе відкрити дивовижний світ сучасного мистецтва, де хаос і класика створюють неповторну гармонію. 24 Канал завдяки The Guardian розповідає про це докладніше.

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Марсель – бурхливий осередок сучасного мистецтва

Атмосфера сонячного Провансу у Франції вже багато століть поспіль надихають творців з усього світу. А місто Марсель навіть у наші дні вабить творчих людей, зокрема й фінансовою доступністю.

Серед особливих розваг тут – щоденні круїзи з кейтерингом на вітрильній яхті Le Don du Vent, що офіційно внесена до реєстру історичних пам'яток Франції. Туристи тут отримують справжню середземноморську розкіш за невеликі гроші (близько 150 доларів), ураховуючи купання, снорклінг та відпочинок під сонцем у незайманих морських бухтах навколо Марселя з перервою на вино та обід.

Місто Марсель у Франції: дивіться відео DroneSnap

Улітку 2026 року у Марселі Mucem (Музей цивілізацій Європи та Середземномор'я) дивує відвідувачів виставками Bonnes Mères (колекція сучасних та історичних робіт на тему материнства) та захопливим проєктом Клемана Кожитора Ferdinandea, l’île éphémère, присвяченим короткому існуванню вулканічного острова у Середземному морі.

А наприкінці серпня у величезному мультидисциплінарному артцентрі La Friche La Belle de Mai, який колись був тютюновою фабрикою, пройде відомий артярмарок Art-O-Rama. Влітку тут панує особлива атмосфера – на даху встановлюють кіноекран та фудтраки. Це місце є символом марсельського мистецтва – абсолютний хаос, який чомусь ідеально працює.

Чим дивує затишний Екс-ан-Прованс?

У Провансі обов'язково варто відкрити для себе чарівне місто Екс-ан-Прованс. Воно розташоване всього за 40 хвилин їзди від Марселя, але здається зовсім іншим, спокійним всесвітом. На щоденному ринку на Place Richelme можна випити кави на терасі кондитерської Maison Weibel, пообідати у затишному Drôle d’Endroit в одному з провулків або скуштувати левантійську вуличну їжу в Tita.

Ось який вигляд має Екс-ан-Прованс: дивіться відео humansanddrones

Екс – місто невелике, але має безліч музеїв, серед яких Музей Гране, Артцентр Комон та Фонд Вазарелі. Вони зазвичай орієнтуються на класичне, визнане істориками мистецтво, а от артцентр Gallifet приніс сучасне мистецтво у консервативний регіон. Центр розташований на першому поверсі таунхаусу XVIII століття, а в його дворику гостей зустрічає здатна вразити червона скульптура плавця у момент гребка.

Цього літа тут проходить ретроспектива фотографа Франсуа Алара, яка охоплює понад 100 робіт за три десятиліття. До кінця вересня в Gallifet також працює сезонний ресторан із шеф-резиденцією, де паризькі кухарі Ліза Дефорж та Бруно Хаммерле готують шедеври з прованських інгредієнтів.

Які таємниці приховує середньовічний Авіньйон?

Трохи далі вгору за течією Рони лежить оточений середньовічними стінами Авіньйон. З Папського палацу відкривається краєвид на виноградники Шатонеф-дю-Пап на півночі та лавандові поля на півдні. Щолипня місто перетворюється на сцену для знаменитого Авіньйонського фестивалю театрального мистецтва, що є одним із найстаріших такого штибу заходів у світі.

Мальовничий середньовічний Авіньйон: дивіться відео SwissTravelChannel

Прогулюючись наймальовничішою вулицею міста La Rue Peyrolerie, можна вийти до затишного ресторану L’Épicerie на площі біля готичної церкви XIV століття з різьбленими дверима з горіхового дерева. Тут подають класичну французьку кухню щедрими порціями, але столик на терасі варто бронювати заздалегідь. Ще одним чудовим варіантом для вечері просто неба є ресторан Numéro 75.

А головним осередком сучасного мистецтва в Авіньйоні є Колекція Ламбера, розміщена у двох розкішних таунхаусах XVIII століття – Hôtel de Caumont та Hôtel de Montfaucon. Це спадщина відомого галериста Івона Ламбера, яка й досі підтримує молодих місцевих талантів у межах виставки Antechamber of Summer. У 2026 році свої роботи тут представляє іранська художниця Меліка Садегзаде.

Чому варто відвідати Арль під час знаменитого фотофестивалю?

На південь від Авіньйона розташований Арль, у центрі якого височіє майже двотисячолітній римський амфітеатр, де й сьогодні проходять вистави та концерти. Фонд Вінсента ван Гога та арткомплекс Luma з фантастичною вежею за проєктом Френка Гері приймають виставки цілий рік, але справжнє свято починається в липні під час фестивалю Rencontres d’Arles.

Арль у Провансі дивує поєднання історії та сучасного мистецтва: дивіться відео AroundTheWorld_ML

Уже понад 50 років локації по всьому місті – від галерей до звичайних продуктових крамниць – перетворюються на виставкові зали для сучасної та історичної фотографії. Споглядаючи їх, варто прогулятися й мальовничим середньовічним кварталом Рокет у східній частині міста, а там завітати у крихітний ресторан Páou на площі Place Paul Doumer, де подають страви з місцевих продуктів та локальні вина.

Додамо, що подорожі такими маршрутами, як описаний вище щодо Провансу, назавжди змінюють сприйняття мистецтва. А конкретно цей переконливо доведе, що Прованс – це не тільки про лаванду та старовину, а й про живий, бурхливий та контрастний світ, де сучасна творчість дихає в унісон з історією.