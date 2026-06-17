Он охватывает Марсель, Экс-ан-Прованс, Авиньон и Арль, и поможет открыть удивительный мир современного искусства, где хаос и классика создают неповторимую гармонию. 24 Канал благодаря The Guardian рассказывает об этом подробнее.

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Марсель – бурлящий центр современного искусства

Атмосфера солнечного Прованса во Франции уже много веков подряд вдохновляет творцов со всего мира. А город Марсель даже в наши дни привлекает творческих людей, в том числе и своей финансовой доступностью.

Среди особых развлечений здесь – ежедневные круизы с кейтерингом на парусной яхте Le Don du Vent, официально внесенной в реестр исторических памятников Франции. Туристы здесь получают настоящую средиземноморскую роскошь за небольшие деньги (около 150 долларов), включая купание, сноркелинг и отдых под солнцем в нетронутых морских бухтах вокруг Марселя с перерывом на вино и обед.

Город Марсель во Франции: смотрите видео DroneSnap

Летом 2026 года в Марселе Mucem (Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья) удивляет посетителей выставками Bonnes Mères (коллекция современных и исторических работ на тему материнства) и увлекательным проектом Клемана Кожитора Ferdinandea, l’île éphémère, посвященным короткому существованию вулканического острова в Средиземном море.

А в конце августа в огромном мультидисциплинарном арт-центре La Friche La Belle de Mai, который когда-то был табачной фабрикой, пройдет известная арт-ярмарка Art-O-Rama. Летом здесь царит особая атмосфера – на крыше устанавливают киноэкран и фуд-траки. Это место является символом марсельского искусства – абсолютный хаос, который почему-то идеально работает.

Чем удивляет уютный Экс-ан-Прованс?

В Провансе обязательно стоит открыть для себя очаровательный город Экс-ан-Прованс. Он расположен всего в 40 минутах езды от Марселя, но кажется совершенно иной, спокойной вселенной. На ежедневном рынке на Place Richelme можно выпить кофе на террасе кондитерской Maison Weibel, пообедать в уютном Drôle d’Endroit в одном из переулков или попробовать левантийскую уличную еду в Tita.

Вот как выглядит Экс-ан-Прованс: смотрите видео humansanddrones

Экс – небольшой город, но в нем множество музеев, среди которых Музей Гране, Артцентр Комон и Фонд Вазарели. Они обычно ориентируются на классическое, признанное историками искусство, а вот арт-центр Gallifet привнес современное искусство в этот консервативный регион. Центр расположен на первом этаже таунхауса XVIII века, а в его дворике гостей встречает впечатляющая красная скульптура пловца в момент гребка.

Этим летом здесь проходит ретроспектива фотографа Франсуа Алара, охватывающая более 100 работ за три десятилетия. До конца сентября в Gallifet также работает сезонный ресторан с шеф-резиденцией, где парижские повара Лиза Дефорж и Бруно Хаммерле готовят шедевры из провансальских ингредиентов.

Какие тайны скрывает средневековый Авиньон?

Чуть дальше вверх по течению Роны лежит окруженный средневековыми стенами Авиньон. Из Папского дворца открывается вид на виноградники Шатонеф-дю-Пап на севере и лавандовые поля на юге. Каждый июль город превращается в сцену для знаменитого Авиньонского фестиваля театрального искусства, который является одним из старейших мероприятий такого рода в мире.

Живописный средневековый Авиньон: смотрите видео SwissTravelChannel

Прогуливаясь по самой живописной улице города La Rue Peyrolerie, можно дойти до уютного ресторана L’Épicerie на площади возле готической церкви XIV века с резными дверями из орехового дерева. Здесь подают блюда классической французской кухни в щедрых порциях, но столик на террасе стоит бронировать заранее. Еще одним прекрасным вариантом для ужина под открытым небом является ресторан Numéro 75.

А главным центром современного искусства в Авиньоне является Коллекция Ламбера, размещенная в двух роскошных таунхаусах XVIII века – Hôtel de Caumont и Hôtel de Montfaucon. Это наследие известного галериста Ивона Ламбера, которое до сих пор поддерживает молодых местных талантов в рамках выставки Antechamber of Summer. В 2026 году свои работы здесь представит иранская художница Мелика Садегзаде.

Почему стоит посетить Арль во время знаменитого фотофестиваля?

К югу от Авиньона расположен Арль, в центре которого возвышается почти двухтысячелетний римский амфитеатр, где и сегодня проходят спектакли и концерты. Фонд Винсента ван Гога и арт-комплекс Luma с фантастической башней по проекту Фрэнка Гери принимают выставки круглый год, но настоящий праздник начинается в июле во время фестиваля Rencontres d’Arles.

Арль в Провансе удивляет сочетанием истории и современного искусства: смотрите видео AroundTheWorld_ML

Уже более 50 лет локации по всему городу – от галерей до обычных продуктовых магазинов – превращаются в выставочные залы для современной и исторической фотографии. Посетив их, стоит прогуляться и по живописному средневековому кварталу Рокет в восточной части города, а там заглянуть в крошечный ресторан Páou на площади Place Paul Doumer, где подают блюда из местных продуктов и местные вина.

Добавим, что путешествия по таким маршрутам, как описанный выше по Провансу, навсегда меняют восприятие искусства. А конкретно этот маршрут убедительно докажет, что Прованс – это не только лаванда и старина, но и живой, бурный и контрастный мир, где современное творчество дышит в унисон с историей.