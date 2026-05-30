Пейзажі Марса, 8 армій і китові акули: чим вражає Джибуті – країна екстремального туризму

Ця крихітна країна Африки на краєчку Червоного моря ховає у собі унікальні, майже інопланетні пейзажі. А ще там армії восьми держав стоять пліч-о-пліч, і кожного листопада до берегів приходять найбільші риби планети.

Дивує вона й космічними цінами на доволі-таки екзотичний туризм. Мовиться тут про Джибуті, і 24 Канал розповість про все це докладніше.

Що варто знати про Джибуті – один із найбільш недооцінених куточків Землі?

До 1967 року ніхто не знав про існування країни Джибуті – тоді на цих землях лежало Французьке Сомалі. Після масштабних протестів місцевих та референдуму колонізатори вдалися до перейменування на Французьку територію афарів та ісса.

Але вже у 1977 році, 27 червня, країна здобула незалежність, а назву взяла від своєї столиці – міста Джибуті. Що цікаво, його заснували французи у 1888, але найменували від місцевого позначення мису – Рас-Джибуті.

Що означає це слово – годі й питати. Афари, ісса та навіть єгиптяни стоять на своїх версіях, і їх десяток. Хай там як, а нині ця маленька республіка розкинулася на перехресті шляхів між Червоним морем і Аденською затокою – у стратегічно безцінній точці на вузькій протоці Баб-ель-Мандеб.

Читачі новин у всьому світі неодноразово чули цю назву – після блокування Іраном Ормузької протоки ЗМІ багато говорили про схожу загрозу для Баб-ель-Мандебу. Адже він порівняно недалеко і там проходить відчутна частина світового морського вантажопотоку.

Площа Джибуті – близько 23 200 квадратних кілометрів, її спокійно можна розмістити у межах Сумської області України. Населення при цьому на 2026 рік, як вказує Britannica, складає 1 108 000 людей. Межує Джибуті з Еритреєю, Ефіопією та Сомалі (юридично, фактично ж – із самопроголошеним Сомалілендом), а берегова лінія простягається на понад 300 кілометрів.

Ба й рельєф тут вражає діапазоном – від найнижчої точки Африки в озері Ассаль на 155 метрів нижче рівня моря до гори Мусса Алі у понад 2 000 метрів. Додамо, що Джибуті – країна вулканічно активна й сейсмічно нестабільна, і три чверті всього населення живуть у столиці.

Ще важливо, що це єдина держава у світі, де облаштували військові бази одночасно 7 країн – Франція, США, Японія, Китай, Італія, Іспанія та Німеччина. Ще планувала долучитися Саудівська Аравія, але поки не вийшло. Додаючи збройні сили Джибуті, можна сказати, що на території цієї країни мирно співіснують аж 8 армій.

Чому так багато? Бо стратегічне розташування Джибуті на Баб-ель-Мандебі важливе для всього світу, а регіон дуже нестабільний. Чого вартий тільки той факт, що тут буквально квітне піратство.

Що не так із Джибуті, але й чому туди варто їхати туристам?

Важливо розуміти, що туризм у Джибуті – це екстремальна та дуже дорога екзотика. Річ у тім, що місцеві готелі, ресторани та оренда авто орієнтовані на іноземних військових і дипломатів із необмеженими бюджетами. З іншого боку, саме через них Джибуті вважають найбезпечнішою та найстабільнішою країною у регіоні.

Також Джибуті – один із найгарячіших на Землі регіонів. У деяких місцях улітку температура перевищує 50 градусів, але це не зупиняє захоплених туристів, тим більше сезонність дозволяє. З листопада по березень – золота пора для мандрів. Куди ж люди там їдуть? Найцікавіші локації вказали на djibouti-evisa.com.

Передовсім це Ассаль – гіперсолоне кратерне озеро у Великій рифтовій долині. Це найнижча точка суходолу в Африці й одна з найсолоніших водойм на планеті (вода тут у 10 разів солоніша за морську, тож будь-хто у ній спливає без зусиль). Це саме тут білі сольові кристали, чорні лавові поля і бірюзова вода вкупі скидаються на інопланетний пейзаж, наприклад – Марса.

Є у Джибуті ще одне цікаве озеро – Аббе на кордоні з Ефіопією. Це геологічний шедевр – плато, вкрите сотнями вапнякових димарів висотою до 50 метрів, що викидають клуби гарячої пари. Дуже дистопічний пейзаж, до якого додаються фламінго на тлі кам'яних веж і парова завіса на світанку – враження, яке не покидає роками.

Також від листопада по лютий Аденська затока (точніше – її частина, затока Таджура) стає одним із найнадійніших місць на планеті для плавання з китовими акулами. Спалахи планктону приваблюють молодь цих велетів, і туристи їх можуть спокійно супроводжувати у масці й трубці – але тільки під контролем ліцензованих операторів.

Неможливо не згадати й про Національний парк "Ліс Дей" у горах Ґода. Це дуже красиве місце – немов оаза, загублена у часі, а ще й притулок для рідкісної птиці – джибутійського франколіна (Francolinus ochropectus), що більше ніде у світі не водиться.

Звернімо увагу також на стародавнє місто Таджура, що заворожує білосніжними будинками та середньовічними мечетями. І на острів Муша у затоці, що пропонує безлюдні пляжі та кришталево чисту воду над кораловими рифами – це ідеальна локація, аби відірватися від суворої реальності.

Цікавий факт: традиційна весільна страва та ритуал Джибуті є об'єктом ЮНЕСКО. Мовиться про xeedho (ксідо) – це в'ялене м'ясо верблюда, обсмажене у маслі й законсервоване у хитро запечатаному дерев'яному посуді. Теща дарує його зятю на 7 день весілля, і той має дістати страву. І якщо робить щось неправильно, якась із родичок нареченої легкою палицею б'є чоловіка по руках, змушуючи шукати інший шлях.

Загалом, Джибуті – це не курорт для пляжного ледарства. Це місце для тих, хто хоче зрозуміти, якою Земля могла бути до людини – гаряча, сольова, вулканічна, по-хижацькому красива. І при цьому – значно живіша, ніж здається.