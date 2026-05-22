Пережив обидві світові війни: мало хто знає, що на околицях Львова був потужний форт

Коли туристи розпитують гідів про фортифікації Галичини, звучать оповіді передовсім про Перемишль або Олеський замок. Але є чимало інших знакових локацій, і одна з них – усього за 10 кілометрів від центру Львова.

А саме у сосновому лісі за Брюховичами на З'явленській горі. І це одна з найзагадковіших сторінок австро-угорської воєнної архітектури, тож із посиланням на zaxid.net і не тільки розповімо про неї докладніше.

Австрійські ДОТи у сосновому лісі: що за прихований форт стоїть на околиці Львова?

Брюховицький форт на З'явленській горі розташований на околиці Львова, за якихось 10 кілометрів від центру міста. Це один з 11 фортів, як пишуть karpaty.info, які мали забезпечувати кругову оборону міста під час Першої світової війни.

Форт розташований у Брюховичах неподалік від цвинтаря і лісництва. Він досить вигідно стоїть на високому пагорбі, який з трьох боків – з півночі, заходу й півдня – має стрімкі схили, і з якого добре видно довколишні долини на багато кілометрів.

Початок будівництва датують 1887 роком – вже тоді влада Австро-Угорської імперії розуміла, що агресивна політика Росії може зрештою призвести до великої війни. Тому можновладці вирішили укріпити деякі міста Галичини, зокрема Львів та Перемишль. Будівництво форту у Брюховичах завершили десь після 1912 року.

Що вийшло у підсумку? На західному краї гори – 4 криті цегляні галереї із залізобетонним перекриттям, 2 прямі, а 2 вигнуті на чверть кола. Стрілецькі галереї з широкими бійницями з'єднані окопами. У верхній частині – укриття для знарядь. Зі сходу – земляні укріплення.

Збудували – і одразу застарів: як склалася доля Брюховицького форту у Першій світовій?

Історичний парадокс у тім, що збудований форт у Брюховичах виявився застарілим вже фактично на момент початку експлуатації. Річ у тім, що на початку ХХ століття у військовій тактиці європейських армій вже почала домінувати стрільба із закритих позицій. Відтак гармати ставили в укриттях серед рельєфу, а на вершинах залишалися лише командні пункти.

Ба більше, розміщення батареї на відкритій висоті ставало смертельною пасткою. Такі позиції легко виявляли за спалахами й пороховим димом – і знищували зосередженим вогнем. У підсумку на початку Першої світової австрійське командування особливо навіть не намагалося утримувати Брюховичі, як, зрештою, і весь Львів.

Що цікаво, до контрнаступу австрійських військ у 1915 році московити обладнали форт своїми гарматами. І, о диво, австрійські війська виявили та вибили росіян з їхніх позицій.

Згодом Брюховицький форт став ключовою опорою українських сил у Львові, які боролися проти польських військ. На відміну від австрійців та росіян, українці майже пів року змогли надійно утримувати позиції під ударами польської артилерії та блокувати спроби поляків атакувати.

29 квітня 1919 року у битві між польськими військами та Українською галицькою армією (УГА) Брюховицький форт впав останнім. Після цього бої за Львів завершилися, пишуть на lviv.travel.

Що було з фортом у Брюховичах далі та який його сучасний стан?

Під час Другої світової війни Брюховицький ліс знову став місцем боїв, цього разу між польськими підрозділами та німецькими окупантами. Але опісля повністю втратив будь-яке оборонне чи військове значення.

Далі десятиліттями каземати та бліндажі стояли пусткою у лісі. Радянська влада якось спробувала пристосувати залізобетонні галереї форту під склади, але ідея не спрацювала.

Попри все та як на диво, до сьогодні споруда непогано збереглася. На З'явленській горі стоять кілька критих галерей з бійницями, два бетонні сховища-бліндажі та залишки шанцевих ліній. Щоб дістатися до них, треба пройти від траси якихось 5 хвилин сосновим лісом.

Брюховичі – популярна серед львів'ян і мешканців області локація для відпочинку через її зелені зони.

– розповідав представник Держагентства розвитку туризму Тарас Лозинський, цитує lviv-rda.gov.ua.

І це факт – руїни форту є популярним місцем для історичного туризму, прогулянок та фотосесій. А ще у Брюховичах можна відвідати одну з найстаріших астрономічних обсерваторій у Східній Європі, Музей модерної скульптури Михайла Дзиндри, та криївку, яка відтворює умови життя вояків УПА. Звісно, без знаменитих чебуреків із Брюховичів також ніхто не поїде.

Які ще цікаві факти варто знати про інші, більш відомі форти України?

Більшість туристів, які там побували, вже знають, що Тараканівський форт на Рівненщині будували для охорони кордонів Російської імперії у другій половині XIX століття. Але не всім розповідали, що коли члени імператорської родини прибули оглянути форт, замість справжньої споруди їм показали декорацію – бутафорський макет, поставлений за пару тижнів.

А от справді величними масштабами в Україні вражає Аккерманська фортеця у Білгороді-Дністровському. Це найбільший замок в Україні, його площа перевищує 10 гектарів. На сьогодні тут – один із найбільших фортифікаційних комплексів Східної Європи. Що цікаво, фортеця стоїть на місці стародавнього давньогрецького міста Тіра.