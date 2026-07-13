Пастка під маскою казки: чому цей звичайний на вигляд лісовий струмок не прощає помилок

У Великій Британії тече один дуже мальовничий струмок – на вигляд він здається ідилічним місцем для відпочинку. Але за спокійною поверхнею ховається смертельна небезпека.

Дещо є там під водою – що робить цей красивий потік, а називається він Болтон-Стрід у графстві Йоркшир, однією з найпідступніших пасток на планеті. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому Болтон-Стрід вважають смертельною пасткою під маскою лісової казки?

Мальовничий Болтон-Стрід у графстві Йоркшир в Англії на вигляд гарний та безпечний – немов ідилічний струмок із казки. Але за його спокійною поверхнею ховається одна з найнебезпечніших водних пасток планети з майже стовідсотковою смертністю для кожного, хто наважиться зробити туди бодай крок.

Затишний вигляд цієї локації є смертельною ілюзією, яка століттями приваблює мандрівників своєю пасторальною красою неподалік від величних руїн абатства Болтон у Північному Йоркширі. Річ у тім, що на річці Ворф там утворилася дивовижна природна аномалія.

Лише за кілька метрів вище за течією річка має цілком солідну ширину – близько 27 метрів, а її води несуть спокій і прохолоду. Але раптом уся ця гігантська маса води стискається у вузьку кам'яну щілину завширшки всього десь 2 метри. Замість горизонтального руху потік різко переорієнтовується у вертикальний, формуючи шалений тиск, глибокі підводні печери та підступні кам'яні навіси.

Глибина цього підступного жолоба у деяких місцях сягає понад 9 метрів, що перевищує висоту триповерхового будинку. Величезні об'єми води проносяться крізь ущелину на шаленій швидкості, вимиваючи вапнякові породи під берегами та створюючи порожнечі, які миттєво затягують будь-який об'єкт на глибину.

Ось який вигляд має мальовничий, але небезпечний Болтон-Стрід: дивіться відео theblackbirdreels143

Достатньо найменшого дощу в горах, щоб рівень води в Болтон-Стрід піднявся на 1,5 метра менш ніж за хвилину, перетворюючи слизькі прибережні камені на зону смертельного ризику. Місцеві жителі переконані, що кожен, хто коли-небудь падав у ці води, загинув, а тіла багатьох жертв так і не вдалося знайти.

Цікавий факт. У 2021 році ентузіасти за допомогою сонарних вимірювань виявили, що в окремих місцях глибина вертикальних підводних шахт у Болтон-Стрід, вимитих у вапняку, перевищує 60 метрів. А ще потік річки Ворф у тому місці фактично повертається на бік, формуючи вири, з яких неможливо вибратися самостійно.

Які легенди та реальні трагедії пов'язані з цим місцем?

Похмура слава Болтон-Стрід тягнеться ще з середньовіччя. Найвідоміша легенда датується 1154 роком і розповідає про юного дворянина Вільяма де Ромійї, відомого як "хлопчик з Егремонта". Юнак намагався перестрибнути ущелину разом зі своїм хортом, але собака завагався, повідець натягнувся і потягнув хлопця у вир.

Його вбита горем мати, леді Аліса де Ромійї, згодом подарувала ці землі монахам-августинцям, щоб ті молилися за душу її сина, що й започаткувало будівництво Болтонського абатства. Ця історія навіть надихнула поета Вільяма Вордсворта на написання поеми "Сила молитви" у 1807 році. Історичні документи натякають, що Вільям насправді вижив, а проте сучасні трагедії тут абсолютно реальні.

У серпні 1998 року молодята Баррі та Лінн Коллетт гуляли берегом під час медового місяця, коли раптовий паводок змив їх у річку. Тіло жінки знайшли за 6 днів, а її чоловіка – лише через місяць за 16 кілометрів за течією. Інша трагедія сталася у червні 2010 року, коли 8-річний Аарон Пейдж святкував свій день народження біля річки, послизнувся на камінні та впав у воду. Перехожий встиг схопити дитину за руку, але шалена течія вирвала хлопчика з його рук і затягнула на глибину.

Турист побував на струмку Болтон-Стрід і показав, як там усе насправді: дивіться відео northernintrovert

Сьогодні вздовж усього небезпечного маршруту встановлено численні попереджувальні знаки та рятувальні круги. Напис на одному з них суворо застерігає: "Стрід небезпечний і вже забирав життя. Будь ласка, стійте якнайдалі та стережіться слизьких каменів".

Краса Болтон-Стрід заколисує пильність, і залишається унікальним нагадуванням про те, що найвеличніша краса природи часто буває найбільш смертоносною. Чимало інших небезпечних річок світу попереджають про загрозу гуркотом порогів чи водоспадів, але цей на вигляд абсолютно тихий і безтурботний. Та попри все це, та навіть попри те, що паркування біля абатства коштує близько 20 доларів, тисячі туристів щороку приїжджають сюди заради прогулянки тутешнім мальовничим лісом.

Які ще неординарні куточки планети лоскочуть нерви мандрівникам?

Мальовнича, але смертоносна природа Болтон-Стрід – далеко не єдине місце на Землі, де краса межує з колосальною небезпекою. Для любителів гострих відчуттів добре підійдуть, до прикладу: