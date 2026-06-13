Можуть обернутися штрафом: які популярні туристичні лайфхаки не варто повторювати

У соцмережах можна побачити та почути тисячі різноманітних порад, зокрема і для туристів. Проте важливо розуміти, що далеко не всі вони є настільки ефективними та безпечними, як їх намагаються показати автори.

Українська тревел-блогерка dashassk_ поділилася поширеними порадами для туристів, які часто можна зустріти у соцмережах, однак, на її думку, вони можуть створити більше проблем, ніж користі.

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Які поширені поради для туристів краще не повторювати?

Першим таким лайфхаком є використання компресійних панчох під час перельотів. За словами блогерки, насамперед потрібно розуміти, що існують різні рівні компресії, тому перед їх використанням краще проконсультуватися з лікарем, а не купувати їх лише через популярні рекомендації в інтернеті.

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Поширені помилки серед туристів / інстаграм dashassk_

Наступна порада, яку вона не радить повторювати, – купувати пакет із магазину Duty Free та складати туди речі, що не помістилися до ручної поклажі. Багато туристів розповідають, що таким способом їм вдалося пронести більше речей, однак мало хто згадує, що в разі перевірки це може призвести до чималого штрафу або вимоги оплатити додатковий багаж.

Схожим лайфхаком блогерка називає використання валізи замість рюкзака, якщо вона підходить під дозволені розміри ручної поклажі, а також перевезення одягу в дорожній подушці чи використання маленьких сумочок через плече для додаткових речей. Вона зазначає, що такі способи також можуть стати причиною штрафів або доплати, і якщо комусь вдалося скористатися ними без проблем, це не означає, що так само буде й у інших пасажирів.

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Останнім лайфхаком, який блогерка категорично не рекомендує, є переливання алкоголю в ємність для дитячої суміші чи інші подібні контейнери. Вона наголошує, що це є порушенням правил перевезення рідин, а прожити кілька годин польоту без алкоголю цілком можливо, тому вдаватися до таких хитрощів не варто.