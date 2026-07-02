Через ці речі літаки можуть екстрено змінювати маршрут: що категорично не можна класти у багаж

Багато пасажирів навіть не здогадуються, що звична річ у валізі може стати причиною серйозної небезпеки під час польоту. Авіаційні служби дедалі частіше фіксують порушення, які вже призводять до затримок і навіть зміни маршрутів літаків.

Управління цивільної авіації Великої Британії повідомило про різке зростання кількості інцидентів, пов'язаних із літієвими батареями в зареєстрованому багажі. За даними відомства, лише за минулий рік було зафіксовано майже 650 таких випадків – це майже вдвічі більше, ніж роком раніше. Саме тому пасажирам вкотре нагадали, які речі категорично не можна перевозити в багажному відділенні літака.

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Які речі категорично не можна класти в зареєстрований багаж?

Найбільшу небезпеку становлять пристрої з літієвими батареями. Йдеться, зокрема, про:

пауербанки;

вейпи;

мобільні телефони;

ноутбуки;

зарядні пристрої;

смартгодинники та іншу електроніку з літієвими акумуляторами.

Фахівці зазначають, що пошкоджені або несправні літієві батареї можуть перегрітися, вибухнути або спричинити займання. Якщо це станеться в салоні літака, екіпаж зможе швидко відреагувати. Натомість пожежа в багажному відділенні може залишитися непоміченою, що значно підвищує ризик серйозних наслідків.

Зараз щотижня трапляється приблизно два інциденти, пов'язані з літієвими батареями. Минулого місяця через пауербанк, який перевозили у багажному відділенні, літаку авіакомпанії easyJet довелося змінити маршрут. Також у жовтні широкого розголосу набуло відео пожежі на борту рейсу Air China.

Управління цивільної авіації нагадує пасажирам, що мобільні телефони, вейпи та зарядні пристрої потрібно перевозити лише в ручній поклажі!

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Крім того, дозволяється брати на борт не більше двох пауербанків на одну людину, а заряджати їх під час польоту не можна. Якщо ноутбук здають у зареєстрований багаж, він має бути повністю вимкнений. Виконавчий директор Airlines UK Тім Олдерслейд наголосив, що хоча пілоти та бортпровідники навчені діяти в таких ситуаціях, найкращий спосіб уникнути небезпеки – це правильно пакувати речі ще до вильоту.

Інженер Electrical Safety First Джузеппе Капанна також підкреслив, що до пристроїв, які знаходяться в багажному відділенні, немає швидкого доступу, тому їхнє займання може мати небезпечні наслідки.