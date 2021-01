Що буде з подорожами у 2021 році: прогнози від авторитетних іноземних ЗМІ

У 2021 році ми очікуємо, що життя стане таким, як раніше. Проте поки позитивних прогнозів нема. Що прогнозують авторитетні ЗМІ щодо туризму - читайте у нашому матеріалі.

Джерело: "О, Море"

Авторитетне ЗМІ брало коментар в експертки з подорожей та провідної лікарки британської Trailfinders Travel Clinic Фелісіті Ніколсон.

Вона заявила, що потрібен час, бо вакцина не буде одразу доступна всім. Спочатку щеплення зроблять лікарям і вразливі категорії населення.



Що буде з туризмом у 2021 році \ Photo by Henry Be on Unsplash

Прогнози щодо туризму:

До осені потік туристів навряд чи зросте.

Документ, який буде підтверджувати вакцинацію від коронавірусу, може стати обов'язковим.

Авіакомпанії навряд будуть збільшувати кількість рейсів, бо не впевнені, що будуть активно купляти квитки.

Проте є плюс, який принесла пандемія, – гнучкість. Туроператори й авіакомпанії почали пропонувати більш зручні умови бронювання. Ця практика буде продовжуватися.

Самі туристи почали більш відповідально ставитися до свого власного здоров'я під час подорожей – вони більше обізнані у темі інфекційних хвороб, купують страхування і частіше консультуються з лікарем перед подорожжю.

Вони теж пишуть, що подорожі у 2021 році будуть іншими – не такі, як у "доковідні" часи. Підприємствам, які приймають туристів, і надалі треба буде ретельно дотримуватися вказівок щодо соціального дистанціювання, прибирання та обслуговування.



Сфера обслуговування і далі буде дотримуватися нових правил безпеки \ Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash

Те, що ціни будуть зростати через меншу кількість туристів, теж не виключають.

Подорожі не повернуться до таких, які були у 2019 році. Проте у цьому є значний плюс – популярні серед туристів міста будуть тихішими, пам'ятки Світової спадщини ЮНЕСКО не будуть переповненими, а повітря стане менш забрудненим.

Туристи будуть вибирати такі подорожі, які насправді варті зусиль та ризику.

Директорка EMEA, Intrepid Travel Зіна Бенчейх зазначає, що у 2021 році ми точно будемо зіштовхуватися з обмеженнями різного рівня під час подорожей. Також багато напрямків певний час все ще будуть недоступними для в'їзду. Наступного року фахівці індустрії будуть зосереджуватися на тому, як, а не куди їздять люди.

Ми прогнозуємо зростання популярності "повільних" подорожей. Пандемія змусила нас сповільнити рух, і багато хто не поспішає повертатися до швидкого темпу під час мандрівок. Часто йдеться передусім про місця ближче до дому, але ми також спостерігаємо, що люди хочуть проводити більше часу на свіжому повітрі – від Галапагоських островів до Антарктиди,

– зазначила Зіна Бенчейх.

Також експерти фіксують зростання середньої тривалості мандрівок – від п'яти до десяти ночей.

Американське видання пише, що туризму можуть знадобитися роки для того, щоб повністю відновитися.



Туризм зміниться у 2021 році \ Photo by Dariusz Sankowski on Unsplash

Наступного дня після того, як Pfizer 10 оголосив про 95% ефективності своєї вакцини, кількість пошуків нових мандрівок зросла на 27%, у порівнянні з попереднім тижнем. Потім ця цифра знизилася.

Вакцина дозволяє людям почувати себе впевненіше під час бронювання поїздок. Фахівці сподіваються на часткове відновлення подорожей до другої чверті 2021 року і вважатимуть великим везінням, якщо це станеться ще в першому кварталі.

CNBC прогнозує, що спочатку будуть популярними дорогі тури та напрямки.