Ще одна країна Азії відкриється для туристів: відома дата

В'єтнам оголосив про намір повністю відкритися для міжнародних туристів. Уряд країни планує скасувати прикордонні обмеження вже цієї весни.

Як відомо, попередня дата відкриття 30 квітня 2022 року. Про це заявив міністр культури, спорту і туризму країни Нгуєн Ван Хунг.

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В'єтнам має намір повністю відкритися для туристів

За словами Нгуєна, уряд країни задоволений результатами пілотної схеми, яка дозволила деяким вакцинованим туристам відвідувати спеціальні райони В'єтнаму. З моменту її запуску в листопаді прибуло 7 800 іноземних туристів.

Втім, він вважає, що туристичний сектор потребує додаткової допомоги для виживання.

Ми не можемо так довго чекати, і 30 квітня буде слушним часом. Це рішучість, а не ідеалізм,

– повідомив він виданню VietnamNet.

Нгуєн додав, що пілотна схема досягла початкових обнадійливих результатів, й гості хочуть повернутися в безпечних умовах. Він також заявив, що "В’єтнам є безпечним місцем в регіоні та світі".

COVID-19 у В'єтнамі: останні дані

За даними Worldometer, станом на 21 січня 2022 року у В'єтнамі виявлено 2 094 802 випадки зараження коронавірусом;

На жаль, з них 36 266 летальних;

Водночас 1 794 924 осіб побороли хворобу.

Згідно з умовами пілотної схеми В'єтнаму, наразі дозволено приймати іноземних туристів лише в семи регіонах – Кьензянг, Кханьхоа, Дананг, Куангнам, Куангнінь, Хошимін і Біньдінь.