А ще це місце, щодо якого туристи щоліта ставлять одне й те саме запитання: а чи туди точно не потрібна перепустка? Коротка відповідь – і так, і ні, та 24 Канал пояснить ситуацію докладніше.

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Які документи насправді потрібні туристу для відпочинку на Шацьких озерах у 2026 році?

Шацька громада розташована у Ковельському районі Волинської області. Це територія рівнинного українського Полісся. Тутешній національний природний парк розкинувся на площі понад 30 тисяч гектарів та охоплює понад два десятки озер, ліси та болота.

Окрім відпочинку на воді, тут можна насолодитися спогляданням понад півсотні видів рідкісних рослин, три десятки з яких занесені до Червоної книги України. Але в ліси парку просто та взяти й піти не можна. Чому це так?

Передовсім слід розуміти, що Шацьк розташований у прикордонній зоні, але не у прикордонній смузі, і це важливо якраз щодо документів. Адже спеціальні дозволи необхідні лише для перебування на ділянці вздовж державного кордону завширшки 5 кілометрів.

При цьому населені пункти та місця масового відпочинку не належать до меж цієї прикордонної смуги. Тобто туристу, який прибуде на відпочинок до Шацької громади, не потрібна перепустка. Утім, звісно, перевірку стандартних документів проводять.

Отже, базовий список документів для будь-якого туриста на Шацьких озерах – це паспорт або ID-картка. А для чоловіків призовного віку, тобто 18 – 60 років, – ще й військово-обліковий документ.

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Що важливо знати про дозвіл від прикордонників на Шацьких озерах?

Інша ситуація, якщо турист захоче прогулятися лісовими масивами Шацького краю за межами населеного пункту. Тоді він повинен отримати дозвіл на перебування у прикордонній смузі, звернувшись письмово до Держприкордонслужби заздалегідь. Форма заяви є на офіційному сайті ДПСУ.

Така вимога міститься у чинній Постанові КМУ від 27 липня 1998 року №1147 зі змінами від 7 грудня 2023 року №1292. Тож для перебування у 5-кілометровій смузі від лінії кордону необхідно мати спеціальний дозвіл прикордонного загону відповідного району.

Простіше кажучи: купатися на Світязі, орендувати котедж у Шацьку чи ходити набережною можна без жодних спеціальних паперів. А от для прогулянки лісовими стежками у поліські нетрі за межі населеного пункту потрібен дозвіл.

Тому слід ураховувати, що на Шацьких озерах окремі туристичні маршрути будуть недоступні без дозволу. Якщо ж турист захоче вийти на природу за межі населеного пункту без документа від прикордонників – йому загрожує штраф.