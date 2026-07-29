Не погоджуйтеся на це "миле" прохання: туристів у Бенідормі попередили про нову схему шахрайства

Бенідорм уже багато років залишається одним із найпопулярніших курортів Іспанії, однак навіть тут відпочивальники можуть стати жертвами шахраїв. Саме так з'явилася нова схему, яка на перший погляд виглядає абсолютно безневинно, але може завершитися втратою цінних речей.

Місцева мешканка Мішель Бейкер попередила про нову шахрайську схему, яка останнім часом дедалі частіше трапляється на вулицях Бенідорма, розповідає Daily Mail.

Як працює схема з "селфі-крадіжкою"?

Шахрайство починається дуже просто. До туристів підходить усміхнена і привітна пара та просить допомогти зробити фотографію. Спочатку незнайомці поводяться максимально дружньо, а потім просять зробити ще і селфі. Саме в цей момент, пояснює жінка, злодії можуть непомітно витягнути цінні речі.

Найчастіше їхньою здобиччю стають телефон, гаманець, годинник або прикраси. Мішель радить туристам ввічливо відмовлятися від подібних прохань і не підпускати незнайомців надто близько.

Чому туристи так легко стають жертвами?

За словами місцевої мешканки, проблема полягає в тому, що під час відпочинку люди часто розслабляються та перестають бути насторожі. Водночас вона наголошує, що не прагне налякати гостей курорту. Бенідорм, як і раніше, вважається безпечним місцем для відпочинку, однак окремі злочинці користуються тим, що туристи почуваються спокійно та довіряють незнайомцям. Саме тому варто уважніше ставитися до будь-яких несподіваних знайомств чи прохань на вулиці.

Яку ще популярну аферу варто знати туристам?

Окрім "селфі-крадіжки", у Бенідормі вже багато років працює інша добре відома схема, яку називають The Pea Men. Зазвичай вона відбувається просто на пляжі. Один із шахраїв швидко пересуває горошину під кількома стаканчиками, пропонуючи перехожим вгадати, де вона знаходиться, і зробити ставку.

Поруч із ним працює ще одна людина або навіть пара, які удають випадкових туристів. Вони нібито легко виграють гроші, створюючи враження, що гра чесна. Коли до неї приєднуються справжні туристи, їм можуть дозволити виграти перший раунд, але згодом вони починають лише програвати.

Деякі люди не можуть припинити гру, поки не втратять усі свої гроші, а сама ситуація стає для них дуже неприємною та навіть лякаючою. Саме рекомендується не брати участі в подібних вуличних іграх і просто проходити повз.

Додатково місцева влада Бенідорма також посилює боротьбу з порушеннями у сфері туристичного житла. За даними The Olive Press, місто вже наклало штрафів на понад 100 тисяч євро через незаконну оренду помешкань для туристів. Наразі також триває розгляд ще низки можливих порушень.