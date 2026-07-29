Местная жительница Мишель Бейкер предупредила о новой мошеннической схеме, которая в последнее время все чаще встречается на улицах Бенидорма, сообщает Daily Mail.

Как работает схема с "селфи-кражей"?

Мошенничество начинается очень просто. К туристам подходит улыбчивая и приветливая пара и просит помочь сделать фотографию. Сначала незнакомцы ведут себя максимально дружелюбно, а затем просят сделать еще и селфи. Именно в этот момент, объясняет женщина, воры могут незаметно вытащить ценные вещи.

Чаще всего их добычей становятся телефон, кошелек, часы или украшения. Мишель советует туристам вежливо отказываться от подобных просьб и не подпускать незнакомцев слишком близко.

Почему туристы так легко становятся жертвами?

По словам местной жительницы, проблема заключается в том, что во время отдыха люди часто расслабляются и перестают быть начеку. В то же время она подчеркивает, что не стремится напугать гостей курорта. Бенидорм, как и раньше, считается безопасным местом для отдыха, однако отдельные преступники пользуются тем, что туристы чувствуют себя спокойно и доверяют незнакомцам. Именно поэтому стоит более внимательно относиться к любым неожиданным знакомствам или просьбам на улице.

О какой еще популярной афере стоит знать туристам?

Помимо "селфи-кражи", в Бенидорме уже много лет действует другая хорошо известная схема, которую называют The Pea Men. Обычно она происходит прямо на пляже. Один из мошенников быстро перемещает горошину под несколькими стаканчиками, предлагая прохожим угадать, где она находится, и сделать ставку.

Рядом с ним работает еще один человек или даже пара, которые притворяются случайными туристами. Они якобы легко выигрывают деньги, создавая впечатление, что игра честная. Когда к ней присоединяются настоящие туристы, им могут позволить выиграть первый раунд, но впоследствии они начинают только проигрывать.

Некоторые люди не могут прекратить игру, пока не потеряют все свои деньги, а сама ситуация становится для них очень неприятной и даже пугающей. Именно поэтому рекомендуется не участвовать в подобных уличных играх и просто проходить мимо.

Кроме того, местные власти Бенидорма также усиливают борьбу с нарушениями в сфере туристического жилья. По данным The Olive Press, город уже наложил штрафы на сумму более 100 тысяч евро за незаконную аренду жилья для туристов. В настоящее время также продолжается рассмотрение еще ряда возможных нарушений.