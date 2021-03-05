Сейшельські острови відкривають для туристів: які будуть вимоги

Популярний курорт Сейшельські острови відкриває кордони для іноземних громадян найближчим часом.

Про це заявив міністр закордонних справ і туризму Сильвестра Радегонде. За його словами, 25 березня держава почне пускати на свою територію туристів з усього світу, за винятком Південної Африки.

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Для в'їзду в країну мандрівникам знадобиться негативний ПЛР-тест на коронавірус, виконаний за 72 години до прибуття.

Туристам не треба буде відсиджувати 14-денний карантин в ізоляції, проте їм доведеться виконувати прийняті обмежувальні заходи для підтримки безпеки, в тому числі носити маски, проводити дезінфекцію рук і дотримуватися соціальну дистанцію.

Ми сподіваємося, що це дасть перепочинок нашій економіці, він дуже їй потрібен. І ми сподіваємося, що за цим послідує серія економічних заходів в сфері туризму. Попит на відпочинок є у всьому світі, і Сейшельські острови також розглядаються мандрівниками,

– зазначив Радегонде.

У січні Сейшельські острови відкрили свої кордони тільки для туристів, які пройшли повний курс вакцинації від коронавируса за два тижні до прибуття в країну. При цьому немовлята і діти молодше 18 років від цієї вимоги звільнялися.