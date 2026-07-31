Сеута – це автономне місто Іспанії на північному узбережжі Африки, яке має спільний сухопутний кордон із Марокко. Разом із Мелільєю це єдині сухопутні кордони Європейського Союзу з Африкою. Саме через таке розташування місто вже багато років залишається одним із головних маршрутів для мігрантів, які намагаються потрапити до Європи.

Чому Сеута розташована в Африці, але належить Іспанії?

На перший погляд це здається дивним, адже Сеута розташована не на Піренейському півострові, а на африканському узбережжі. Проте місто перебуває під європейським контролем уже понад п'ять століть. За свою історію Сеута переходила від карфагенян до греків і римлян, а в 15 столітті її захопила Португалія.

Сеута на карті / фото BBC

Після об'єднання португальської та іспанської корон місто перейшло під владу Іспанії, а Лісабонський договір 1688 року остаточно закріпив цей статус. У 1995 році Сеута отримала статус автономного міста Іспанії. Сьогодні вона входить до складу країни, хоча географічно розташована в Африці. У місті проживає близько 85 тисяч людей. Тут живуть представники різних культур і релігій, зокрема християни та мусульмани, а багато жителів Марокко щодня перетинають кордон, щоб працювати в Сеуті.

Чому Сеута постійно опиняється в центрі міграційної кризи?

Особливе розташування зробило Сеуту одним із найважливіших пунктів міграції до Європи. Оскільки місто є частиною Іспанії та Європейського Союзу, потрапивши сюди, мігранти фактично опиняються на території ЄС. Саме тому щороку тисячі людей із різних країн Африки намагаються перетнути місцевий кордон у пошуках безпечнішого життя або кращих економічних можливостей.

Для охорони території Сеута оточена подвійним прикордонним парканом із колючим дротом. Вздовж кордону працюють іспанські правоохоронці, військові та системи спостереження. Попри це, масові спроби незаконного перетину відбуваються регулярно. Багато мігрантів намагаються перелізти через огорожу, інші обпливають її морем або дістаються території на невеликих човнах.

У 2021 році за два дні змогли потрапити понад 10 тисяч мігрантів, повідомляє The New York Times. Нова хвиля масових переходів до Сеути сталася наприкінці липня 2026 року. Тоді Іспанія була змушена направити до Сеути військових для посилення охорони кордону. Частина мігрантів намагалася дістатися анклаву морем, використовуючи надувні камери та інші плавзасоби, інші проривалися через ворота в прикордонній огорожі.

Через масовий наплив людей сили цивільної гвардії Іспанії виявилися перевантаженими, а, за повідомленнями іспанських ЗМІ, кордон могли перетнути від 2 до 3 тисяч мігрантів. Щонайменше 9 людей загинули, намагаючись дістатися Сеути, зокрема під час спроб потрапити до анклаву через пляж Тарахаль. Масовий прорив викликав занепокоєння серед місцевих жителів: частина магазинів тимчасово зачинилася, а деякі підприємці організували охорону своїх закладів, побоюючись можливих заворушень.

Чому Сеута важлива не лише для Іспанії?

Сеута має стратегічне розташування біля входу до Гібралтарської протоки – одного з найважливіших морських шляхів світу. Місто є військовим, транспортним і комерційним центром, а також вільним портом. Водночас Сеута вже багато років залишається предметом політичних суперечок між Іспанією та Марокко.

Як проходить Гібралтарська протока / фото WorldAtlas.com

Хоча Іспанія вважає місто своєю автономною територією, Марокко не визнає суверенітет Мадрида над Сеутою та Мелільєю і розглядає їх як окуповані марокканські землі. Саме тому будь-які події на кордоні, особливо масові переходи мігрантів, швидко перетворюються не лише на гуманітарну проблему, а і на дипломатичне питання між двома країнами.