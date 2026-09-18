Море біля Європи стає дедалі солонішим та теплішим: науковці зафіксували швидкі зміни

Середземне море переживає зміни не лише на поверхні. Нове дослідження показало, що разом із підвищенням температури змінюється і солоність води, причому процес охоплює значні глибини.

Як повідомляє Bloomberg, за даними дослідження, опублікованого 16 вересня в Geophysical Research Letters, верхні 100 метрів Середземного моря в останні роки були приблизно на 2 градуси Цельсія теплішими, ніж у середньому в 1950 – 1999 роках. Потепління спостерігається майже по всьому басейну та охоплює не лише поверхню, а і глибокі шари води.

З 2000 року поверхневі води Середземномор'я нагрівалися у два – три рази швидше, ніж глобальна поверхня океану. Дослідники зазначають, що процес не просто триває, а прискорюється. За їхніми даними, це перший випадок, коли прискорення потепління вдалося виміряти у глибоких водах по всьому басейну.

Чому море стає солонішим?

Разом із підвищенням температури науковці зафіксували зростання солоності води майже по всьому Середземному морю. Зміни температури та солоності є статистично значущими на глибинах до 3 – 4 тисяч метрів, тоді як саме прискорення процесу простежується приблизно до 2500 метрів. Тобто зміни охоплюють не лише поверхневі води, а і значну частину глибоководних шарів.

Провідна авторка дослідження, фізична океанографка Інституту Руджера Бошковича Олена Терзич, назвала тривожною швидкість цих змін і те, наскільки глибоко вони поширюються. Середземне море є зручним місцем для вивчення змін океану, оскільки воно відносно невелике, сильно реагує на атмосферні умови та має тривалу історію океанографічних спостережень.

Дослідники вважають, що спостереження за ним може допомогти зрозуміти, як у майбутньому змінюватимуться більші океанічні басейни. Отримані дані свідчать, що прогнози поступових лінійних змін можуть недооцінювати швидкість таких процесів.

За словами Терзич, зміни, які зараз відбуваються в Середземному морі, є безпрецедентними та демонструють, наскільки швидко може трансформуватися океан. Також вона зазначила, що цей процес триватиме доти, доки економіки продовжуватимуть залежати від викопного палива.