Как сообщает Bloomberg, согласно исследованию, опубликованному 16 сентября в журнале Geophysical Research Letters, верхние 100 метров Средиземного моря в последние годы были примерно на 2 градуса Цельсия теплее, чем в среднем в 1950 – 1999 годах. Потепление наблюдается почти по всему бассейну и охватывает не только поверхность, но и глубокие слои воды.

С 2000 года поверхностные воды Средиземного моря нагревались в два – три раза быстрее, чем глобальная поверхность океана. Исследователи отмечают, что процесс не просто продолжается, а ускоряется. По их данным, это первый случай, когда ускорение потепления удалось измерить в глубоких водах по всему бассейну.

Почему море становится более соленым?

Наряду с повышением температуры ученые зафиксировали рост солоности воды почти по всему Средиземному морю. Изменения температуры и солености являются статистически значимыми на глубинах до 3 – 4 тысяч метров, тогда как само ускорение процесса прослеживается примерно до 2500 метров. То есть изменения охватывают не только поверхностные воды, но и значительную часть глубоководных слоев.

Ведущая автор исследования, физический океанограф Института Руджера Бошковича Елена Терзич, назвала тревожной скорость этих изменений и то, насколько глубоко они распространяются. Средиземное море является удобным местом для изучения изменений в океане, поскольку оно относительно невелико, сильно реагирует на атмосферные условия и имеет длительную историю океанографических наблюдений.

Исследователи считают, что наблюдение за ним может помочь понять, как в будущем будут меняться более крупные океанические бассейны. Полученные данные свидетельствуют о том, что прогнозы постепенных линейных изменений могут недооценивать скорость таких процессов.

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По словам Терзич, изменения, происходящие сейчас в Средиземном море, являются беспрецедентными и демонстрируют, насколько быстро может трансформироваться океан. Также она отметила, что этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока экономики будут по-прежнему зависеть от ископаемого топлива.