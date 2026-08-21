Місто пішло під воду майже століття тому: як його руїни стали знову доступними для туристів

Сотні людей колись називали це місце своїм домом, однак сьогодні від колишнього міста залишилися лише руїни. Водночас останні зміни зробили їх значно доступнішими для тих, хто хоче побачити цю незвичайну історію на власні очі.

У штаті Невада знову відкривається незвичайна сторінка минулого. Як пише The Times of India, на дні озера Мід збереглися руїни Сент-Томаса – міста, яке затопили після будівництва дамби Гувера. Через падіння рівня води його залишки знову вийшли на поверхню.

Як заснували місто Сент-Томас?

Сент-Томас заснували у 1865 році мормонські поселенці. Вони обрали ділянку біля річки Мадді та почали облаштовувати поселення. Завдяки зрошенню пустельну місцевість поступово перетворили на сільськогосподарські угіддя. Спочатку тут планували вирощувати бавовну та використовувати Колорадо для створення маршруту між Каліфорнією та Ютою.

Проте життя в цій місцевості було непростим через спеку, комарів, скорпіонів і конфлікти з місцевими племенами. Бавовна також росла погано, тому частина перших поселенців повернулася до Юти. Однак місто продовжило розвиватися, а згодом стало важливою вантажною зупинкою на залізниці.

До 1918 року тут працювали магазин, кафе та готель. На піку розвитку в Сент-Томасі проживало близько 500 людей. У місті були школа, поштове відділення, церква та магазини. Проте у 1928 році майбутнє поселення змінилося.

Як Сент-Томас опинився під водою?

Того року Конгрес США схвалив будівництво дамби Гувера. Проєкт передбачав створення озера Мід, яке мало стати великим водосховищем для південного заходу США. Проблема полягала в тому, що вода мала затопити долину, де стояв Сент-Томас. Мешканцям виплатили компенсації, і вони поступово залишили місто.



Як місто опинилося під водою / фото St. Thomas Evacuation

Озеро Мід почало наповнюватися у 1935 році. Проте один із жителів, Х'ю Лорд, залишався в Сент-Томасі майже до останнього. У червні 1938 року, коли вода дісталася його будинку, він сів у човен і залишив поселення.

Місто опинилося під водою. За найвищого рівня озера найвища будівля Сент-Томаса була приблизно на 18 метрів нижче поверхні. Школа та кафе-морозиво залишилися під водою, а над озером виднілися лише верхівки бавовникових дерев.

Як руїни міста знову опинилися на поверхні?

На початку 2000-х років рівень води в озері Мід почав падати, і у 2002 році руїни міста знову стали видимими. З-під води показалися вулиці, фундаменти та залишки будівель. Планування поселення при цьому залишилося достатньо впізнаваним. У 2026 році рівень озера досяг найнижчої позначки за весь період після початку його наповнення 327 метрів.

Як виглядають руїни міста / фото TripAdvisoe

За словами представниці Служби національних парків Крісті Вановер, востаннє вода була так далеко від міста у 1937 році. Сент-Томас уже не вперше повертається на поверхню. Найдовше після утворення озера руїни залишалися відкритими трохи більше дев'яти років, а саме із липня 1963-го до листопада 1972 року.

Коли місто знову стає доступним, сюди приїжджають туристи, колишні мешканці та їхні родичі. Вони можуть пройтися колишніми вулицями та побачити залишки поселення, яке десятиліттями було приховане під водою.