В штате Невада вновь открывается необычная страница прошлого. Как пишет The Times of India, на дне озера Мид сохранились руины Сент-Томаса – города, который был затоплен после строительства плотины Гувера. Из-за падения уровня воды его остатки вновь всплыли на поверхность.

Как был основан город Сент-Томас?

Сент-Томас был основан в 1865 году мормонскими поселенцами. Они выбрали участок у реки Мадди и начали обустраивать поселение. Благодаря орошению пустынную местность постепенно превратили в сельскохозяйственные угодья. Изначально здесь планировали выращивать хлопок и использовать реку Колорадо для создания маршрута между Калифорнией и Ютой.

Однако жизнь в этой местности была нелегкой из-за жары, комаров, скорпионов и конфликтов с местными племенами. Хлопок также плохо рос, поэтому часть первых поселенцев вернулась в Юту. Тем не менее город продолжал развиваться, а впоследствии стал важной грузовой остановкой на железной дороге.

До 1918 года здесь работали магазин, кафе и гостиница. На пике развития в Сент-Томасе проживало около 500 человек. В городе были школа, почтовое отделение, церковь и магазины. Однако в 1928 году судьба поселения изменилась.

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Как Сент-Томас оказался под водой?

В том году Конгресс США одобрил строительство плотины Гувера. Проект предусматривал создание озера Мид, которое должно было стать большим водохранилищем для юго-запада США. Проблема заключалась в том, что вода должна была затопить долину, где стоял Сент-Томас. Жителям выплатили компенсации, и они постепенно покинули город.



Как город оказался под водой / фото St. Thomas Evacuation

Озеро Мид начало наполняться в 1935 году. Однако один из жителей, Хью Лорд, оставался в Сент-Томасе почти до последнего. В июне 1938 года, когда вода дошла до его дома, он сел в лодку и покинул поселение.

Город оказался под водой. При максимальном уровне озера самое высокое здание Сент-Томаса находилось примерно на 18 метров ниже поверхности. Школа и кафе-мороженое остались под водой, а над озером виднелись лишь верхушки хлопковых деревьев.

Как руины города вновь оказались на поверхности?

В начале 2000-х годов уровень воды в озере Мид начал падать, и в 2002 году руины города вновь стали видны. Из-под воды показались улицы, фундаменты и остатки зданий. Планировка поселения при этом осталась достаточно узнаваемой. В 2026 году уровень озера достиг самой низкой отметки за весь период после начала его наполнения 327 метров.

Как выглядят руины города / фото TripAdvisor

По словам представительницы Службы национальных парков Кристи Вановер, в последний раз вода была так далеко от города в 1937 году. Сент-Томас уже не впервые возвращается на поверхность. Дольше всего после образования озера руины оставались открытыми чуть более девяти лет, а именно с июля 1963-го по ноябрь 1972 года.

Когда город вновь становится доступным, сюда приезжают туристы, бывшие жители и их родственники. Они могут прогуляться по бывшим улицам и увидеть остатки поселения, которое десятилетиями было скрыто под водой.