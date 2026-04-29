Такого ви ще не бачили: у Франції є штучне село, яке збудували, щоб догодити Марії Антуанетті
- У Франції є штучне село Hameau de la Reine, збудоване для Марії Антуанетти в 1783 – 1786 роках, яке нагадує казкове місце.
- Село розташоване недалеко від Версалю, має 12 будівель, і відоме своєю архітектурою та історією.
У департаменті Івелін у Франції є дуже красиве село, яке нагадує кадри з мультфільма про принцес. Та є один нюанс – у ньому нема місцевих мешанців і ніколи не було. А все тому, що це село – штучне, його збудували на потіху королеві Франції Марії Антуанетті.
Ця місцевість називається Hameau de la Reine. Українка Карина Цимбик, яка живе у Парижі, відвідала село королеви і поділилася своїми враженнями.
Що розповіла туристка про село королеви?
Я тепер знаю, як має виглядати моя ідеальна французька дача. За візуалізацію дякую Марії Антуанетті, яка створила собі ціле штучне село. Тепер я хочу тут жити і вирощувати свої помідори,
– пожартувала Карина.
На території цього унікального села є 12 будівель. Українці дуже сподобався млин з затишним двориком, ставком і великим дубом. По сусідству стоїть будинок королеви – найбільший на території. У маєтку є більярд, спальня, вітальня тощо. Між млином і котеджем королеви стоїть будуар, де королева проводила час зі своєю свитою та відпочивала наодинці. На жаль, потрапити всередину будівель дівчина не змогла.
На іншому березі ставка є рибальська вежа, а за нею – виробництво молочних продуктів. Тут з молока худоби, яка жила на фермі, готували вершки, масло та сир для Марії Антуанетти і її гостей. Нині на фермі теж живуть тварини.
Розташоване село королеве недалеко від Версалю – дійти можна пішки за 20 хвилин. Вхідний квиток на територію коштує 12 – 15 євро.
Українка показала штучне село Марії Антуанетти: дивіться відео
Яка історія Hameau de la Reine?
Село королеви, натхнене нормандським стилем, будували у 1783 – 1786 роках. Як пише Vogue, у той час в тренді були ідеї Руссо про втечу на природу і "благородного дикуна", які захопили екстравагантну королеву Франції. Король Людовік XVI вирішив потішити свою королеву і подарував їй палац Малий Тріанон, біля якого згодом і збудували ціле село.
Марія Антуанетта, яку завжди оточувало багато людей, обожнювала приїжджати сюди, щоб втекти від обов'язків, побути в тиші та провести час в невеликому колі друзів. Доступ до села був обмежений – сюди пускали лише найближчих до королеви людей.
За даними у Вікіпедії, існує легенда, що королева переодягалася в простий одяг і вдавала з себе постушку. Однак правда це чи ні – невідомо.
Після Французької революції село почало занепадати. Відреставрували його вже за часів Наполеона, а потім – ще кілька разів. Остання реставрація була у 2018 році.
Що ще побачити туристам у Франції?
Раніше ми розповідали, що цього літа і осені краще не планувати подорож у Париж. Річ у тому, що в місті запланована велика кількість концертів популярних виконавців – The Weeknd, Bad Bunny, Billie Eilish, Dua Lipa, Iron Maiden та інших. Вулиці, ресторани і готелі французької столиці будуть переповнені туристами, а тому про спокійну романтичну прогулянку можна забути.
Краще спланувати поїздку у Ліон, де ресторанів більше, ніж у Парижі, мальовничий Страсбург або альпійське місто Ансі.
Часті питання
Що таке Hameau de la Reine і чому воно особливе?
Hameau de la Reine – це штучне село, створене для королеви Марії Антуанетти біля палацу Малий Тріанон у Версалі. Воно збудоване у нормандському стилі в 1783 – 1786 роках і слугувало місцем відпочинку для королеви, де вона могла втекти від обов'язків і провести час у спокої зі своїми близькими.
Які враження отримала українка від відвідування села королеви?
Українка поділилася враженнями, що село королеви стало для неї ідеалом французької дачі. Їй дуже сподобався млин з затишним двориком і ставком, а також будинок королеви з більярдом і спальнями. Вона пожартувала, що хотіла б жити там і вирощувати свої помідори.
Яка історія і сучасний стан Hameau de la Reine?
Hameau de la Reine було збудоване для Марії Антуанетти, яка любила проводити там час у тиші. Після Французької революції село занепало, але було реставроване за часів Наполеона та ще кілька разів, остання реставрація відбулася у 2018 році. Нині це туристичне місце, де можна відвідати ферму і насолодитися краєвидами.