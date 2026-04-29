Такого ви ще не бачили: у Франції є штучне село, яке збудували, щоб догодити Марії Антуанетті

У департаменті Івелін у Франції є дуже красиве село, яке нагадує кадри з мультфільма про принцес. Та є один нюанс – у ньому нема місцевих мешанців і ніколи не було. А все тому, що це село – штучне, його збудували на потіху королеві Франції Марії Антуанетті.

Ця місцевість називається Hameau de la Reine. Українка Карина Цимбик, яка живе у Парижі, відвідала село королеви і поділилася своїми враженнями.

Читайте також Тропічний рай в Іспанії: на цьому маловідомому курорті є аж 18 пляжів

Що розповіла туристка про село королеви?

Я тепер знаю, як має виглядати моя ідеальна французька дача. За візуалізацію дякую Марії Антуанетті, яка створила собі ціле штучне село. Тепер я хочу тут жити і вирощувати свої помідори,

– пожартувала Карина.

На території цього унікального села є 12 будівель. Українці дуже сподобався млин з затишним двориком, ставком і великим дубом. По сусідству стоїть будинок королеви – найбільший на території. У маєтку є більярд, спальня, вітальня тощо. Між млином і котеджем королеви стоїть будуар, де королева проводила час зі своєю свитою та відпочивала наодинці. На жаль, потрапити всередину будівель дівчина не змогла.

На іншому березі ставка є рибальська вежа, а за нею – виробництво молочних продуктів. Тут з молока худоби, яка жила на фермі, готували вершки, масло та сир для Марії Антуанетти і її гостей. Нині на фермі теж живуть тварини.

Розташоване село королеве недалеко від Версалю – дійти можна пішки за 20 хвилин. Вхідний квиток на територію коштує 12 – 15 євро.

Українка показала штучне село Марії Антуанетти: дивіться відео

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали про три мальовничі села в Європі, які настільки красиві, що здаються нереальними. Вони оточені краєвидами, які нагадують листівки. Розташовані ці села у Великій Британії, Італії та Швейцарії.

Яка історія Hameau de la Reine?

Село королеви, натхнене нормандським стилем, будували у 1783 – 1786 роках. Як пише Vogue, у той час в тренді були ідеї Руссо про втечу на природу і "благородного дикуна", які захопили екстравагантну королеву Франції. Король Людовік XVI вирішив потішити свою королеву і подарував їй палац Малий Тріанон, біля якого згодом і збудували ціле село.

Марія Антуанетта, яку завжди оточувало багато людей, обожнювала приїжджати сюди, щоб втекти від обов'язків, побути в тиші та провести час в невеликому колі друзів. Доступ до села був обмежений – сюди пускали лише найближчих до королеви людей.

За даними у Вікіпедії, існує легенда, що королева переодягалася в простий одяг і вдавала з себе постушку. Однак правда це чи ні – невідомо.

Після Французької революції село почало занепадати. Відреставрували його вже за часів Наполеона, а потім – ще кілька разів. Остання реставрація була у 2018 році.

Село Марії Антуанетти біля Версалю / Фото Eva Navarijo

Що ще побачити туристам у Франції?

Раніше ми розповідали, що цього літа і осені краще не планувати подорож у Париж. Річ у тому, що в місті запланована велика кількість концертів популярних виконавців – The Weeknd, Bad Bunny, Billie Eilish, Dua Lipa, Iron Maiden та інших. Вулиці, ресторани і готелі французької столиці будуть переповнені туристами, а тому про спокійну романтичну прогулянку можна забути.

Краще спланувати поїздку у Ліон, де ресторанів більше, ніж у Парижі, мальовничий Страсбург або альпійське місто Ансі.