Селфі на краю небезпечного обриву: у Британії дивом врятувалися туристи – екстремальні фото

У Великій Британії на краю 500 метрового обриву скелі Бірлінг Геп туристи вирішили зробити селфі. Крім того, що скеля потерпає від ерозії, в той день був небезпечно сильний вітер.

На щастя, усі екстремали вижили і ніхто не зірвався з висоти. Але керівництво природного парку, де розташована скеля, розкритикувало дій відпочивальників.

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Що відомо про скелі Бірлінг Геп

Висота скель сягає 500 метрів. Вони схильні до сильної берегової ерозії через безпосередній вплив моря та вітру. Вивіски на Birling Gap попереджають, що бовтатися на краю "неймовірно небезпечно", оскільки на крейдяній скелі є гігантські тріщини, які можуть поступитися місцем у будь-який момент.

Інцидент стався 29 липня, в один з найбільш вітряних днів. Зважаючи на погодні умови, відвідування популярної пам'ятки несло в собі подвійну небезпеку.



Небезпечна скеля з туристами / Фото The Daily Mail

Проте туристи все одно вирішили зробити екстремальні фото лише у кількох сантиметрах до краю. На фото видно, як одна з жінок тримала свого партнера за куртку, поки той висів над урвищем. Іншого туриста друзі тримали за ноги.



Екстрим заради фото / Фото The Daily Mail