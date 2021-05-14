Секретна перевірка членів екіпажу: деталі від стюардеси

Стюардеса американської авіакомпанії Кет Камалані розповіла, як проходять секретну перевірку члени екіпажу.

Дівчина стала популярною у мережі завдяки своїм відео, у яких ділиться з підписниками цікавими деталями своєї роботи.

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За словами бортпровідниці, в більшості великих аеропортів є спеціальна система огляду для членів екіпажу – Known Crew Member. Цей вид контролю позбавляє необхідності проходити повний огляд.

Крім того, бортпровідниця розповіла, що полегшений варіант став можливий тому, що при прийомі на роботу кожен член екіпажу проходить серйозну перевірку і здає відбитки пальців.

Однак бувають моменти, коли і стюардеси проходять простий контроль разом з усіма мандрівниками.

Якщо ви бачите, що член екіпажу проходить через систему безпеки разом з усіма, це означає, що він був обраний для цього випадковим чином,

– зазначила Камалані.

Проте, вона додала, що членам екіпажу дозволяється провозити з собою рідини в пляшках об'ємом понад ста мілілітрів.